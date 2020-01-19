Как в Беларуси выглядит теплый январь

Как в Беларуси выглядит теплый январь5
- 19.01.2020, 20:15
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Без лыж и снега, но с цветами.
Всего за три дня на уходящей неделе январь поставил сразу 37 температурных рекордов. Все они никак не связаны с морозом и холодом, пишет tut.by.
За много лет середина января стала настолько теплой, что в столице и регионах распускаются цветы, первый снег минчане увидели только утром 19 января, а Крещенские купели за много лет проходят не в прорубях, а безо льда.
Электронные термометры показывали непривычные +4 (в Лепеле и вовсе +6ºС), а снег на лыжероллерной трассе растаял и лишил любителей лыжной езды традиционного зимнего вида спорта. В ботаническом саду зацвели примулы и рододендрон, а в Брестскую область вернулись журавли. Журналисты посмотрели, как выглядит по-весеннему теплый январь, который, скорее всего, таким и останется. Прогнозы однозначны: климатическая зима не торопится. На следующей неделе нас ожидают традиционные «каляналя», а к выходным и вовсе дождь.