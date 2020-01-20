«Взял напрокат Mercedes, в багажник положил карпов» 10 20.01.2020, 11:44

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Как мошенник очаровывал белорусских бизнесменов.

Закончено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего минчанина, который обвиняется в особо крупном мошенничестве. Мужчина с 2012 года по 2014-й завладел деньгами 34 граждан Беларуси и других государств на сумму больше 2 млн белорусских рублей (новыми). Об этом информирует onliner.by со ссылкой на СК.

По информации следствия, обвиняемый использовал реквизиты фирм, не ведущих хозяйственной деятельности и зарегистрированных в России на «лиц, ведущих асоциальный образ жизни». В Беларуси выдавал себя за успешного бизнесмена, действующего от имени этих организаций. Просил знакомых одолжить денег для высокодоходной деятельности по оптовым поставкам мясной продукции и сыра. Также просил их подыскать ему еще людей, готовых вложиться в его бизнес. Как правило, брал деньги под 5%.

Следствие считает, что исполнять обязательства мужчина не собирался.

Обвиняемому также удалось завладеть у знакомых двумя автомобилями Porsche и Lexus — предложил купить их на несколько тысяч долларов дороже, но в рассрочку на год. Продавцы согласились.

В одном из эпизодов обвиняемый в несколько этапов взял взаймы более $350 тыс. Чтобы произвести впечатление, на одну из встреч приехал на прокатном Mercedes представительского класса и положил в багажник несколько заранее купленных карпов. Потерпевшему рассказал, что приехал с подводной охоты и готов его угостить рыбой. После чего предложил ехать в ресторан для обсуждения условий сделки.

Часть полученных денег этот персонаж отдавал бизнесменам в качестве процентов, оставшиеся тратил. Часто ездил за границу, покупал брендовую одежду и аксессуары, посещал игорные заведения. По материалам уголовного дела, более миллиона долларов он проиграл, являясь VIP-клиентом одного из крупных казино столицы.

В 2014 году в правоохранительные органы стали поступать заявления от обманутых. Узнав об этом, обвиняемый сразу отправил семью в США. Собирался уехать и сам, но его выезд из страны успели ограничить. Мужчине все равно удалось скрыться, его объявили в межгосударственный розыск.

Попался в 2017 году в России при попытке получения кредита по поддельному паспорту. После отбывания наказания на территории России в мае 2019 года обвиняемого экстрадировали в Беларусь.

Здесь действия мужчины квалифицированы по ч. 4 ст. 209 («Мошенничество в особо крупном размере»). Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.