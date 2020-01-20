В белорусской партии «Зеленые» сменился руководитель 1 20.01.2020, 12:40

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Дмитрий Кучук

Он победил с перевесом в два голоса.

В белорусской партии "Зеленые" сменился руководитель. Им стал Дмитрий Кучук, прежний первый заместитель председателя. 19 января на отчетно-избирательном съезде во время голосования он набрал на два голоса больше Ирины Сухий. Действующий председатель Анастасия Дорофеева не баллотировалась, информирует svaboda.org.

Кучуку 45 лет. В партии он уже 12 лет. Работает гендиректором минской станции сортировки мусора "Западная".

"Зеленые" не планируют участвовать в президентской избирательной кампании. "Стратегия партии — больше становиться политической силой, — говорит Кучук в комментарии belsat.eu. — Мы хотим войти в тройку демократических политических организаций по своей структуре, по узнаваемости, по менеджменту".

Партия будет развивать свои региональные структуры, "больше заниматься политикой", так как до сих пор она позиционировала себя как общественная организация.