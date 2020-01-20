Как белоруска в 18 лет открыла собственную пекарню 9 20.01.2020, 20:11

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В бизнесе Юлианна Мелкумова старается найти подход к каждому клиенту.

«Онлайнер» продолжает хвалить молодую инициативу. Сегодня речь о Юлианне Мелкумовой, которая в 18 лет сдала на права, поступила в нархоз и открыла собственную пекарню. Все началось с того, что однажды мама приготовила на ужин два осетинских пирога.

Тем вечером Юлианна рассказала родителям, что мечтает открыть собственное дело. Отец, недолго думая, ответил: «Почему бы и нет».

— Сначала было очень тяжело. Повезло, что мне помогали родители. Папа учил разбираться с налоговой (это было самым тяжелым), документами, оформлением помещения и так далее. Я окончила политехнический колледж, но теория — это одно, практика — совершенно другое. Постепенно все стало налаживаться, и сейчас я практически все делаю сама, — говорит Юлианна.

Родители помогли Юлианне не только с документацией и фирменными рецептами, но и финансово. Чтобы открыть бизнес, девушка потратила несколько тысяч долларов. Сейчас, зарабатывая около $350—400 в месяц, начала сама себя обеспечивать. На вопрос о том, как у нее получилось за такой короткий срок выйти на окупаемость, Юлианна отвечает:

— С момента открытия я настаивала на том, что мы будем работать сначала для покупателя, а потом уже для себя. Во-первых, мы стараемся всегда угодить нашим клиентам. Например, принимаем заказы по телефону и в Instagram. Если человек звонит в понедельник (мы не работаем по понедельникам) и говорит, что ему срочно нужен, допустим, пирог, то я выхожу на работу и готовлю для покупателя сама. Во-вторых, я всегда за скидки. Рубль или два мне никакой роли не сыграют, а человеку будет приятно, и он потом обязательно вернется. Я часто провожу в Instagram розыгрыши. В последнем участвовали где-то 1100 человек.

Розыгрыши отлично помогают набрать аудиторию, как следствие, и потенциальных клиентов. И в-третьих, я всегда стараюсь откладывать небольшую сумму на будущее — обычно в месяц это где-то 5—10%.

— К выбору продуктов я подхожу очень серьезно. Предпочтение отдаю небольшим поставщикам. Лучше, когда он торгует небольшим объемом, но товар будет качественным. Муку я покупаю исключительно белорусскую и высшего сорта (лучшей пока не встречала), мед — из Витебской области, а орехи производства Украины. Яйца, молоко и прочее по мелочи — тоже белорусские, — рассказывает Юлианна.

В Минске сейчас стало очень много булочных, пекарен и кондитерских. Поэтому конкуренция серьезная. Но девушка ее не боится:

— У нас огромное меню: пироги с мясом и сладкие пироги, позиции для вегетарианцев, пахлава, армянская гата, печенье и хачапури. Совсем недавно мы стали готовить довольно сложное блюдо, которого я еще не видела на минских прилавках, — национальный осетинский пирог со свекольной ботвой и сыром. Пироги — они у нас пользуются наибольшей популярностью — мы готовим за 8—15 минут на глазах у покупателя. Так что все честно!

Учеба, по словам девушки, не мешает ей (только если во время сессии немного). Из-за того, что Юлианна уже получила среднее специальное образование, она учится на сокращенной заочной форме в нархозе.

— Бывало такое, что я сижу на паре, а мне звонят и говорят, что срочно нужно принять товар. Но это мелочи. Я знаю, что в других университетах к заочникам относятся снисходительно, но у нас не так. У нас уже отчислили пять одногруппников, а это только начало учебы. На парах легко и очень интересно, но сдача курсовых и сессия — вот это тяжело. Поэтому и сплю по три-четыре часа в сутки. Бывает и такое, что не могу заснуть из-за мыслей о работе и учебе. Но опять же мне сильно помогает семья.

Главная мечта Юлианны — жить обеспеченно и помогать своим близким. Она даже назвала свою пекарню в честь матери. «Ser Karin» — это фраза, которая с армянского означает «С любовью от Каринэ». А в ближайшем будущем девушка мечтает открыть еще одну пекарню.

— Когда я только начинала, не было финансовой возможности выбирать место. Сейчас наша пекарня расположена недалеко от моего дома. Мне, если честно, даже не важно, где будет следующая точка, потому что найти своего клиента можно везде.

Сейчас Юлианне 19 лет, а она уже окончила колледж, получает высшее образование и управляет собственным делом. Собой, девушка честно признается, гордится, но все равно с каждым днем старается работать усерднее.

— Как бы банально это ни звучало, я люблю работать и люблю то, что делаю, — и от этого я счастлива. В бизнесе я стараюсь найти подход к каждому клиенту и сделать все, что в моих силах, чтобы он остался доволен. А я не смогу сделать этого, если сама буду несчастной. Вот и весь секрет.