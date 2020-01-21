Украинцы рассказали, каким видят патриотизм 1 21.01.2020, 14:47

В разных регионах страны люди называют разные признаки патриотизма.

Основными составляющими патриотизма украинцы считают прежде всего любовь к своей стране (80%), готовность защищать свою страну, если надо - с оружием (64%), воспитание у детей любви и уважения к своей стране (58%).

Как передает корреспондент unian.net, об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и Центра Разумкова, представленных на пресс-конференции на тему: "101-я годовщина Соборности Украины: что больше всего объединяет и разъединяет украинцев". Также участники социологического исследования отметили такие основные составляющие патриотизма, как соблюдение всех законов страны (56%), знание истории своей страны и ее культуры (51%).

"Несколько меньше граждане относят к патриотизму участие в выборах (38%), честное выполнение своих обязанностей (36%), общение на государственном языке (35%), уплату налогов (30%), участие в общественной жизни (28%), уважение к власти (26%), а меньше всего - участие в борьбе с коррупцией и другими недостатками в государстве (21%)", - говорится в результатах опроса.

Среди региональных различий авторы исследования выделяют Западный регион, где к приоритетам патриотизма было отнесено общение на государственном языке (60%). Зато в других регионах эта составляющая имела в общественном мнении меньшую значимость (32% - в Центральном регионе, 25% - в Южном и 24% - в Восточном). Зато такую составляющую, как уважение к власти, значительно больше относят к патриотизму в Восточном регионе (42%), чем в остальных (28% - в Южном, 20% - в Центральном и 16% - в Западной), констатируют социологи. Так же регионально отличается признание значимости для патриотизма уплаты налогов: 41% - в Восточном регионе, 36% - в Южном, 25% - в Центральном и 24% - Западном.