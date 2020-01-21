Главный тренер «Шахтера» о Зеленском и Лукашенко: Хватит этих старых, которые по 20 лет у власти 4 21.01.2020, 16:56

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Юрий Вернидуб

Украинский тренер солигорского клуба сравнил власть в двух странах.

Новый главный тренер «Шахтера» — украинский специалист Юрий Вернидуб — на Youtube-канале «ЧестнОК» сравнил Лукашенко и Владимира Зеленского, пишет tut.by.

«Если сравнивать Зеленского и Лукашенко, думаю, украинский президент не такой эпатажный. Но он старается все правильно распределить, помочь людям. Он действительно слуга народа. Столько фэйков вокруг него, хотя он должен был быть готов к этому.

Хватит уже вот этих старых, которые по 20 лет у власти, ничего не делали, а только грабили страну. Надеюсь, при Зеленском этого не будет», — сказал Вернидуб.

Напомним, дважды лучший тренер Украины возглавил солигорский «Шахтер» в прошлом ноябре.