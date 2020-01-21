Грета Тунберг на форуме в Давосе: Я хочу, чтобы вы паниковали 6 21.01.2020, 22:04

Грета Тунберг

Фото: REUTERS/Mike Blake

Полный текст выступления 17-летней шведской экоактивистки.

17-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг, ставшая человеком 2019 года по версии журнала TIME, выступила на одной из панелей Всемирного экономического форума в Давосе с жестким призывом к политикам.

«Новое время» публикует полный перевод ее речи, в которой она озвучивает три требования к мировым лидерам для сохранения планеты от последствий глобального потепления:

- Год назад я прибыла в Давос и рассказала вам о том, что наш дом в огне. Я говорила, что хочу, чтобы вы паниковали. Меня предупреждали, что просить людей паниковать из-за климатического кризиса — это очень опасная вещь. Но не беспокойтесь. Все в порядке. Поверьте, я уже это делала — и уверяю вас, это ни к чему не привело.

И для протокола: когда мы, дети, просим вас паниковать, мы не имеем в виду продолжать в том же духе. Мы не предлагаем вам положиться на технологии, которые на сегодняшний день еще не существуют даже перспективе — и которые, как говорят ученые, возможно, никогда и не появятся.

Мы не просим вас продолжать говорить о достижении «чистых нулевых выбросов» или «углеродной нейтральности», жульничая и подтасовывая цифры. Мы не говорим вам «компенсируйте свои выбросы», просто платя кому-то, для того чтобы те высадили деревья где-то в Африке, в то время как леса Амазонии кромсают в бесконечно большем темпе.

Фото: REUTERS

Высаживать деревья, конечно, хорошо, но это даже не близко к тому, что требуется, и не может заменить реальное уменьшение человеческого влияния на природу или ее возвращение к первозданному виду.

Давайте начистоту. Нам не нужна «низкоуглеродная экономика». Нам не нужно «сокращение выбросов». Наши выбросы должны прекратиться полностью, если мы хотим оставаться ниже отметки роста глобального потепления на 1,5 ºC. И пока у нас есть технологии, которые в перспективе могут свести наши выбросы к значению «минус», мы должны забыть о номинальном нуле [в оригинале «net zero» — термин, обозначающий отсутствие дефицита или профицита чего-либо]. Нам нужен настоящий нуль.

Поскольку далекие цели по достижению чистых нулевых выбросов абсолютно ничего не будут значить, если мы будем просто продолжать игнорировать бюджет углеродных выбросов [предел выбросов углекислого газа, при котором мир может оставаться ниже критического значения температуры глобального потепления, — Ред.] — он касается настоящего, а не отдаленных дат в будущем. Если текущие высокие показатели выбросов будут оставаться на том же уровне даже всего несколько лет, оставшийся «бюджет» вскоре полностью исчерпается.

Дело в том, что выход США из Парижского соглашения по климату, похоже, возмущает и заставляет всех беспокоиться — и так и должно быть. Но также факт состоит в том, что мы все находимся на грани нарушения обязательств, взятых вами после подписания Парижского соглашения — кажется, это даже в малейшей степени не беспокоит людей у власти.

Фото: REUTERS

Любой ваш план или проводимая политика, которые не включают радикальное сокращение выбросов от самих источников загрязнения, с сегодняшнего дня являются полностью несостоятельными перед лицом достижения цели по остановке роста глобального потепления на отметке 1,5 ºC или сильно ниже 2 ºC, что является обязательством соглашений в Париже.

Опять же, речь не идет о правой или левой политике. Нам плевать на политику, которую проводят ваши партии. С точки зрения экологической стабильности, правые, левые, так же как и центристы, провалились. Ни одна политическая идеология или экономическая структура не смогла справиться с чрезвычайной ситуацией вокруг климата и окружающей среды. Потому что мир, если вы еще не заметили, прямо сейчас находится в огне.

Вы говорите детям, что не стоит беспокоиться. Говорите: «Оставьте это нам. Мы все исправим — обещаем, что не подведем. Не будьте такими пессимистичными».

И потом — ничего. Тишина. Или даже что-то хуже, чем тишина. Пустые слова и обещания, которые формируют впечатление, будто предпринимаются достаточные меры.

К современным обществам, очевидно, не применимо ни одно решение. Также у нас нет времени ждать, пока станут доступны новые технологические решения, которые позволят кардинально сократить выбросы. Так что, конечно же, переходный период не будет простым. Он будет сложным. И если только прямо сейчас мы вместе не взглянем в лицо проблеме, имея все карты на столе, то не сможем решить ее вовремя.

Фото: REUTERS

Накануне 50-летия Всемирного экономического форума я присоединилась к группе климатических активистов, требующих, чтобы вы, самые могущественные и влиятельные мировые лидеры из сфер бизнеса и политики, начали предпринимать необходимые действия.

Мы требуем от участников Всемирного экономического форума в этом году из всех компаний, банков, институций и правительств следующее:

Немедленно прекратить все инвестиции в разведку и добычу ископаемых видов топлива;

Немедленно остановить все субсидии на ископаемое топливо;

И немедленно и полностью отказаться от ископаемого топлива.

Мы не хотим, чтобы это было сделано в 2050-м, 2030-м или даже в 2021 году. Мы хотим этого прямо сейчас.

Это может выглядеть так, будто мы просим о слишком многом. И вы, конечно же, назовете нас наивными. Но это лишь самый минимум усилий, необходимых для начала процесса быстрого и устойчивого перехода.

Так что вы или делаете это, или вам придется объяснять собственным детям, почему вы сдаетесь перед целью остановить глобальное потепление на росте в 1,5 ºC. Сдаетесь, даже не попытавшись. Что же, я здесь, чтобы рассказать вам об этом — в отличие от вас, мое поколение не сдастся без боя.

Эти факты очевидны, но все еще слишком некомфортны, чтобы вы их признали. Вы просто опускаете эту тему, поскольку считаете ее слишком депрессивной и думаете, что люди сдадутся. Но люди не сдадутся. Сдаетесь тут только вы.

Фото: REUTERS

На прошлой неделе я встречалась с польскими шахтерами, потерявшими работу из-за закрытия шахт. И даже они не сдались. Наоборот, они, кажется, понимают, что нам необходимо менять больше вещей, чем это делаете вы.

Мне интересно, какую причину вы назовете своим детям, когда будете объяснять им свой провал и то, что вы оставили их самих справляться с климатическим хаосом, который сознательно на них навлекли? Скажете, что это казалось настолько плохим для экономики, что мы решили отказаться от идеи обеспечения будущих условий жизни, даже не попытавшись?

Наш дом все ще в огне. Ваше бездействие с каждым часом разжигает пламя. И мы все еще призываем вас паниковать и действовать так, как если бы вы любили ваших детей больше всего на свете.