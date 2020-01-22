закрыть
22 января 2020, среда, 20:56
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Видеофакт: в Минск пришла снежная гроза

5
  • 22.01.2020, 18:34
  • 8,260
Видеофакт: в Минск пришла снежная гроза
иллюстрационное фото

Непогода пришла в столицу внезапно.

В Минске днем 22 января случилась снежная гроза. Непогода захватила столицу внезапно: солнце исчезло, потемнело, пошел сильный снег, началась настоящая метель, прогремел даже гром. Однако стихия была недолгой. Фото и видео, как это было, начали появляться в социальных сетях, передает euroradio.fm.


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко нуждается в психотерапии
Лукашенко нуждается в психотерапии Валерий Карбалевич
И это все не сказка
И это все не сказка Иван Яковина
Что задумал Путин и к чему такая спешка
Что задумал Путин и к чему такая спешка Андрей Пионтковский
От пенсии до пенсии живут студенты весело
От пенсии до пенсии живут студенты весело Ирина Халип