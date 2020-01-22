Видеофакт: в Минск пришла снежная гроза

Видеофакт: в Минск пришла снежная гроза5
- 22.01.2020, 18:34
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Непогода пришла в столицу внезапно.
В Минске днем 22 января случилась снежная гроза. Непогода захватила столицу внезапно: солнце исчезло, потемнело, пошел сильный снег, началась настоящая метель, прогремел даже гром. Однако стихия была недолгой. Фото и видео, как это было, начали появляться в социальных сетях, передает euroradio.fm.
Адооок#Минск pic.twitter.com/slLHMlb9Af— н и к и т а ч (@theirdoom) 22 stycznia 2020
Плохой Минск. https://t.co/1SQqY7FaQb pic.twitter.com/7WKBmc71on— Рафик Саркисян (@Sarkisov_13) 22 stycznia 2020
На радаре вот так. pic.twitter.com/kDgXJmYb0E— 112.by МЧС Беларуси (@112by) 22 stycznia 2020