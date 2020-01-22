Видеофакт: в Минск пришла снежная гроза 5 22.01.2020, 18:34

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иллюстрационное фото

Непогода пришла в столицу внезапно.

В Минске днем 22 января случилась снежная гроза. Непогода захватила столицу внезапно: солнце исчезло, потемнело, пошел сильный снег, началась настоящая метель, прогремел даже гром. Однако стихия была недолгой. Фото и видео, как это было, начали появляться в социальных сетях, передает euroradio.fm.

Адооок#Минск pic.twitter.com/slLHMlb9Af — н и к и т а ч (@theirdoom) 22 stycznia 2020