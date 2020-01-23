«Россиянам запретили продавать нефть Лукашенко без отмашки сверху» 5 23.01.2020, 8:56

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Сколько теперь будет стоить нефть для НПЗ Беларуси?

Беларусь будет стремиться поставлять с российского рынка 30−40% необходимых объемов нефти, заявил вчера Лукашенко. Как выяснил tut.by, это целевой параметр установлен на 2024 год, когда российский сорт Urals будет обходиться Беларуси по мировым ценам. Пока ставка все равно делается на Россию. Но вопрос должны отрегулировать Лукашенко и Путин.

— Действительно, сейчас в полном объеме альтернативы нет поставкам российской нефти, — сказал Лукашенко. «Возможно, Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим. Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника», — отметил диктатор.

Лукашенко добавил, что «экономические условия, в которых мы вынуждены работать, усложняются». «Из-за введения Российской Федерацией налогового маневра неизбежно снижаются доходы республиканского бюджета, ухудшается эффективность работы наших нефтеперерабатывающих заводов», — объяснил диктатор.

— Прозвучавшая пропорция 40/30/30 является целевой к 2024 году, когда налоговый маневр в РФ завершится, цена на российскую нефть для Беларуси станет полностью рыночной. То есть дельта уже останется только логистической и расходы будут некритичными, — сказал собеседник tut.by, знакомый с итогами совещания. По его словам, было «сформировано понимание, что за будущую диверсификацию придется заплатить».

Сколько сейчас стоит нефть для Беларуси?

Как следует из данных Белстата, за январь-ноябрь 2019 года средняя цена импортированной Беларусью нефти составляла 364 доллара за тонну. В минувшем году Минск приобрел все 18 млн тонн нефтяного сырья у России. По данным Белнефтехима, в прошлом году стоимость нефти для Беларуси составляла 80% от мировой цены, в этом году это уже 83%. Средняя цена российской экспортной смеси Urals в 2019 году снизилась на 8,8%, до 63,8 долларов за баррель, сообщает РБК. В переводе на тонны это означает 440 долларов за тонну.

— В принципе разница в примерно 75 долларов на тонне и есть экспортная пошлина, которую Беларусь не платит, — отмечает один из трейдеров.

При условии поставок 24 млн тонн в год отсутствие пошлины в цене закупаемой нефти позволило Беларуси сэкономить 1,8 млрд долларов.

По какой цене Беларусь закупает норвежскую нефть?

На днях Белорусская нефтяная компания заключила контракт на приобретение 80 тыс. тонн норвежской нефти. Сорт Johan Sverdrup вышел на рынок только в ноябре 2019 года. Но трейдеры называют его серьезным конкурентом российской нефти благодаря близким качественным характеристикам. Однако Johan Sverdrup содержит меньше серы, что делает его более привлекательным для многих НПЗ, отмечают трейдеры.

Ожидается, что танкер с норвежской нефтью прибудет в порт Клайпеды утром 23 января. Нефть поступил в терминал компании «Клайпедос нафта». Здесь сырье перегрузят в железнодорожные цистерны и транспортируют в Беларусь. Представитель Литовских железных дорог Томас Дигайтис сообщил агентству BNS, что перевозка нефти по железной дороге до белорусской границы будет осуществляться около двух недель — до 90 вагонов в день.

В БНК не комментируют ценовые условия поставки. Опрошенные tut.by трейдеры также не стали предполагать, во сколько обошлась Беларуси тонна норвежской нефти.

— В Европе за основу берутся котировки североморской нефти сорта Brent (сегодня баррель стоит 64 доллара, 1 тонна — более 441 доллара). Потом учитывается ряд факторов: премия-дисконт, базис поставки, хеджирование, коэффициент баррелизации и так далее. Не зная этих всех моментов, в первую очередь премию-дисконт, которую никто в здравом уме не раскроет, очень сложно назвать цену. Получается гадание на кофейной гуще. Разбежка с допущением и реальной ценой может быть существенной, — поясняет один из трейдеров.

По его словам, учитываются также объемы (в случае Беларуси они небольшие), спрос со стороны переработчиков и качественные характеристики, которые определяют, какие нефтепродукты будут получены из сырья.

— Чем большие серы, тем больше выход темных, менее премиальных нефтепродуктов, типа мазута, — отмечает собеседник.

По данным участников рынка, перевалка сорта в порту Клайпеды и железнодорожная поставка до «Нафтана» может составлять около 20 долларов за тонну.

Собеседники не исключают, что Беларусь заплатила за Johan Sverdrup «существенно дороже рынка».

Что будет дальше?

С начала года НПЗ в Новополоцке и Мозыре работали на прошлогодних запасах сырья, белорусской нефти и той нефти, которую согласился поставлять в Беларусь без премии российский бизнесмен Михаил Гуцериев. Заводы функционируют с минимальной загрузкой. При этом «Белнефтехим» объявил, что снял запрет на экспорт нефтепродуктов. Однако экспорт белорусской нефти пока не возобновился.

Глава «Белнефтехима» Андрей Рыбаков заявил, что «есть уже практически готовые контракты» на поставку нефти из альтернативных источников. Возможно поступление нефти «в ближайшее время». «Это касается не только самой нефти, но и логистических каналов ее поступления — будет не по портам или железной дороге, это будут уже другие направления», — добавил он.

Трейдеры допускают, что Беларусь может приобретать ту же российскую нефть из Европы, при этом затраты на логистику вырастут незначительно.

При этом они подчеркивают, что экономической альтернативы российской нефти у Минска нет. С точки зрения цены российская нефть даже с учетом премии российским компаниям остается самым привлекательным предложением на рынке.

— Сырье из РФ обходится на 70 долларов ниже мировой рыночной цены. При этом надо учесть разницу в стоимости транспортировки, которая по определению на порядок меньше по «трубе» из России, — отмечают они.

Однако договориться с Россией уже также непросто.

— Бизнес был готов работать на прежних условиях. С российскими нефтяниками в принципе были найдены точки соприкосновения. Был бизнес, который всех устраивал. Но, по словам россиян, им запретили работать с Беларусью без отмашки сверху, — рассказал один из белорусских трейдеров.

Другой торговец нефтепродуктами утверждает, что топ-менеджер одного из крупных нефтеперерабатывающих заводов в России порекомендовал ему сменить белорусских учредителей в российской компании. «Из-за схем с «растворителями» Беларусь подпортила имидж на нефтяном рынке России и не вызывает доверие», — считает он.