Немецкая компания заявила, что не будет брать под управление украинские железные дороги 3 23.01.2020, 16:59

Deutsche Bahn планирует только консультации.

В самом железнодорожном операторе Германии, компании Deutsche Bahn, сообщили, что их сотрудничество с «Укрзализныцей» будет базироваться на предоставлении консультационных услуг. Зато о передаче «Укрзализныци» в управление Deutsche Bahn пока не идет.

Об этом сообщили в пресс-службе Deutsche Bahn в ответ на запрос «Немецкой волны».

«DB Engineering & Consulting — консалтинговая компания в составе Deutsche Bahn, которая работает над проектами в сферах инфраструктуры, мобильности и транспорта — консультировать и поддерживать «Укрзализныцю» в предпринимательских и технических вопросах», — сообщили в Deutsche Bahn.

Подписать окончательные документы о сотрудничестве с «Укрзализныцей» в Deutsche Bahn планируют в начале февраля 2020 года.

Отметим, что накануне министр инфраструктуры Владислав Криклий также сообщал, что специалисты Deutsche Bahn будут только оказывать консультационные услуги для реформы «Укрзализныци», однако он не исключил, что со временем роль экспертов Deutsche Bahn может измениться.

23 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что «Укрзализныцю» передадут в управление крупнейшему железнодорожному оператору Германии сроком на 10 лет. По его словам, 22 января в Давосе Министерство инфраструктуры и Deutsche Bahn подписали соответствующий меморандум.