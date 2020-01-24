Нина Багинская провела оригинальный перфоманс в суде в Минске 4 24.01.2020, 13:06

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Нина Багинская

Активистка заняла место судьи и выступила с речью.

Известная активистка белорусского демократического движения Нина Багинская провела оригинальный перфоманс в суде Московского района в Минске, сообщает euroradio.fm.

24 января там прошел суд над активисткой Аланой Гебремариам. Ее оштрафовали на 810 рублей за участие в антиинтеграционной акции 20 декабря.

После окончания суда Багинская заняла место судьи и выступила с речью перед собравшимися на процессе несколькими десятками человек (видео появилось на телеграмм-канале @wish_happy_2020). Она критически высказалась о судье и ситуации в стране. Перфоманс активистки зафиксировал на видео человек в штатском.