Лукашенко: По газу кинули, по нефти предлагали цену выше мировой 46 24.01.2020, 13:45

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Карикатура: Сергей Елкин / DW.de

Диктатор пожаловался на трудные времена.

Сегодня в Шклове Лукашенко рассказал о причинах трудностей и конфликта с российской стороной в сфере поставок энергоресурсов - газа и нефти. Соответствующие заявления диктатор сделал, общаясь с представителями трудового коллектива РУП «Завод газетной бумаги» в Шклове, передает БелТА.

«Несогласие и конфликт с Россией произошли из-за того, что от нас потребовали за нефть платить цену больше, чем мировая. По газу кинули, по нефти предлагали цену выше мировой», - сказал Лукашенко.