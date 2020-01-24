Блеф или, правда, колени уже стерлись? 16 Светлана Метелкина, «Солидарность»

24.01.2020, 19:23

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Это называется сам себя разоблачил.

В пятницу Лукашенко посылал из Шклова сигналы в Кремль. «Лучики добра» правитель метал в кремлевские спины. Был дан полный расклад про альтернативные поставки нефти в Беларусь, в которой России отведено лишь четвертое место. «Это не блеф», бил себя в грудь Григорьевич и проговаривал свои обиды:

– Вы же видите, что каждый год перед новым годом нам приходится стоять на коленях и вымаливать эти нефтепродукты.

Не будем вновь задаваться вопросом о том, что же раньше мешало диверсифицировать поставки энергоресурсов — уже зубы стерли вопрошать. Показательно это гневное выступление Лукашенко по другой причине. Оно выдает с потрохами всю суть здешней политической системы.

Ведь по большому счету Лукашенко признал, что в принципе не чурается блефовать в отношении своих российских партнеров, пусть и уверяет, что этот случай не таков. А во-вторых, что до недавнего времени не считал зазорным унижаться и чего-то там вымаливать, ползая на коленях.

Отчего нынче обострилось чувство собственного достоинства, тоже прекрасно известно. Сути это не меняет. Блефовать и унижаться ради каких-то благ — вот та основа, на которой строилась вся политика.

Ну а блеф это сейчас или действительно колени стерлись ползать – уже не так и важно.

Светлана Метелкина, «Солидарность»