Лукашенко: Каждый год перед новым годом нам приходится стоять на коленях 3 24.01.2020, 15:24

Карикатура: ARU.TV

Диктатор рассказал, что ведет переговоры со всеми продавцами нефти на свете.

Александр Лукашенко во время посещения Шклова рассказал об альтернативных поставках нефти в Беларусь, помимо закупок в России, сообщает БелТА.

«Вы же видите, что каждый год перед Новым годом нам приходится стоять на коленях и вымаливать эти нефтепродукты», – отметил Александр Лукашенко.

Диктатор рассказал, что Беларусь намерена покупать нефть через порты на Балтике. Кроме того, по словам Лукашенко, импортировать нефть Беларусь может и через нефтепровод «Дружба», который придется запустить в реверсном режиме.

«Я Путину прямо сказал: на первом этапе, когда мы с поляками договоримся, будем реверсом поставлять по одной из трех труб», – сказал Лукашенко.

Третье направление, по словам главы страны – поставки через Украину с Черного моря.

«Это не блеф, это не то, что, как они там говорят, Лукашенко ставки поднимает перед переговорами. Никаких ставок. Мы просто смотрим, что мы будем иметь, сколько мы будем при этом терять», – подчеркнул белорусский диктатор.

Лукашенко также рассказал, что Беларусь ведет переговоры со всеми продавцами нефти на свете.

«С американцами, Саудовской Аравией, Эмиратами. Блестящие у меня с ними отношения. Говорят, сколько надо, столько нефти поставим. Конечно, это мировые. Но качество нефти там лучшая», – сказал Лукашенко.