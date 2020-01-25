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Евгений Афнагель: Могут быть разные сценарии смены власти в Беларуси

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  • 25.01.2020, 11:58
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Евгений Афнагель: Могут быть разные сценарии смены власти в Беларуси
Фото: «Радыё Свабода»

Но для этого есть одно ключевое условие.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель заявил БелаПАН, что в Беларуси могут быть разные сценарии смены власти в этом решающем году, сообщает пресс-служба гражданской кампании.

«Мы говорили и подтверждаем, что будем участвовать в президентской кампании, использовать ее в этот решающий год для Беларуси. Мы считаем, что в этом году сменить власть реально. Ключевым моментом и необходимым условием для смены власти являются уличные протесты. Как это будет происходить, в чем выражаться, станет известно в нужное время», — сказал Афнагель.

«Надо смотреть и думать, в Беларуси много лидеров, готовых сменить Лукашенко… Могут быть разные сценарии», — заявил активист.


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