«У белорусов больше шансов заразиться обычным гриппом, чем этим китайским вирусом»5
- 25.01.2020, 13:40
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Медики высказали свое мнение.
На фоне ажиотажа вокруг коронавируса в Беларусь тихо и незаметно пришел грипп. Эпидемии нет, пока фиксируются единичные случаи, но они уже официально подтверждены, пишет kp.by.
- На прошлой неделе стали отмечать, в том числе и в лабораторном контроле, циркуляции вирусов гриппа А и В, - рассказала Ирина Глинская, заместитель главврача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. - Случаи гриппа диагностировали в разных регионах. Во всех областях есть пусть даже минимальная его циркуляция. Но мы были готовы к этой ситуации, прогнозировали ее.
В этом году грипп пришел позже, чем обычно. Как правило, он начинает циркулировать в середине декабря. Статистика по заболеваемости острыми респираторными инфекциями нынче тоже отличается - по словам Ирины Глинской, уровень заболеваемости в контрольных городах по сравнению с прошлым годом почти на 46% ниже.
Что касается коронавируса, белорусские медики заверили, что ситуация под контролем и это не самая страшная зараза, которой стоит бояться.
- Вероятность заразиться обычным гриппом намного выше, чем этим вирусом, - говорит Сергей Марченко, директор Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении.