Иудейская война Путина Игорь Яковенко

25.01.2020, 15:29

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ИГОРЬ ЯКОВЕНКО

Техника ее проста, а приемы примитивны.

Учитывая последние высказывания Путина на исторические темы, можно с уверенностью предположить, что, хоть он и подарил Нетаньягу книгу Иосифа Флавия о Первой Иудейской войне, сам он ее не читал, как и книгу Эдварда Гиббона с описанием Иудейской войны номер два. Но опыт питерской подворотни, школа КГБ и "штази" подсказали президенту РФ иной, менее затратный способ покорения несгибаемого народа, нежели тот, который применяли императоры Веспасиан, Тит и Траян.

Территория страны, которой безраздельно владеет Путин, больше территории Израиля в 772 раза, так что цель Иудейской войны Путина не в аннексии земель еврейского государства. Захватить Иерусалим, как требует в своей песне, исполняемой по Первому каналу, Жанна Бичевская, конечно, было бы соблазнительно, но Путину наверняка объяснили, что такое армия Израиля. Президенту РФ нужен не только Израиль, но и вся Диаспора, которую он с некоторых пор активно и небезуспешно использует в своей войне против цивилизации Запада.Техника этой войны проста, а приемы примитивны, но действенны. Приватизировать Победу во Второй мировой войне. Объявить весь Запад виновным в развязывании войны. Возложить вину за Холокост на всю Европу и США. Представить себя лично главным хранителем памяти и главным спасителем и защитником еврейского народа, главным борцом с антисемитизмом, а любого, кто против, объявить фашистом и сторонником Гитлера.

Это – стратегия. Но есть еще и тактика. Перед визитом в Израиль Путин берет в заложницы молодую израильтянку Нааму Иссахар и приговаривает ее к длительному тюремному сроку. С учетом ценности жизни каждого гражданина в Израиле, совершенно необъяснимой для российского диктатора, но хорошо ему известной, это идеальный товар для обмена. В данном случае цена вопроса – кусок израильской территории с недвижимостью – Александровское подворье. Ну, так, чтобы царь московский не с пустыми руками из зарубежного похода возвращался. Плюс бесчисленные знаки почтения и бесконечные благодарности лично ему – спасителю еврейского народа.

Поток благодарностей начался прямо у трапа самолета, где Путина встречал глава МИД Израиля Исраэль Кац, который поблагодарил лично Путина за освобождение узников Освенцима. Позже Путин получил еще благодарность от премьера Нетаньягу за освобождение Освенцима Красной Армией. Какое отношение имеет Владимир Путин к Красной Армии, премьер Израиля не уточнил.

В Международном форуме в Иерусалиме принимали участие 40 глав государств, руководители парламентов, несколько королей и принцев. Но у Путина там был явно особый, самый высокий статус. Тем, кто этот особый статус мог подорвать и сказать что-то неподобающее, организаторы форума создали некоторые неловкие условия, которые сделали их участие в форуме невозможным. Анджея Дуду, президента Польши, страны, на территории которой находился Освенцим, предупредили, что ему не дадут на форуме слова, в результате чего тот решил форум бойкотировать. После некоторых колебаний отказался участвовать в путинской массовке президент Украины Зеленский, который приехав в Израиль, заявил, что уступает свое место на форуме украинским евреям, пережившим Холокост.

Международный форум памяти жертв Холокоста стал площадкой для путинского пиара благодаря тому, что его организатором был российский миллиардер Вячеслав Кантор, глава Европейского еврейского конгресса, председатель политсовета Всемирного еврейского конгресса. Для того, чтобы получить исчерпывающее представление о политической характеристике этого человека, достаточно напомнить, что он был советником Егора Строева, одного из самых одиозных председателей Совета Федерации. Орден Дружбы у Вячеслава Владимировича Кантора уже есть. Возможно, после столь успешного для Путина форума, Кантор получит из рук российского президента очередную, более высокую награду. А может, согласится взять деньгами…

А еще Владимир Путин встретился с матерью взятой в заложницы Наамы Иссахар и пообещал, что с ее дочерью "все будет хорошо". "Мама очень переживает, я вижу это. Я ей сказал и еще раз хочу повторить - все будет хорошо", - сказал Путин по итогам встречи.

Он назвал семью Иссахар очень хорошей и порядочной. Президент добавил, что ему известна позиция премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по поводу освобождения девушки. "Все это, безусловно, будет учтено при принятии этого окончательного решения", - заверил Путин. Мать израильской заложницы Яффа Иссахар пожала Путину руку и сказала ему слова благодарности. Когда я читал про это, у меня в голове все время вертелось пушкинское: "плюнь, да поцелуй у злодея ручку"…

А после завершения официальной церемонии в мемориальном комплексе "Яд ва-Шем" Путин прибыл в Бейт-Лехем (Вифлеем), где встретился с главой ПНА Махмудом Аббасом. Пресс-секретарь лидера ПА Набиль Абу Рудейна рассказал журналистам, что визит Путина в Палестинскую автономию является свидетельством прочных отношений между Москвой и Рамаллой. Абу Рудейна напомнил, что Россия признает государство Палестина, а офисы ООП имеются в российских городах с 60-х годов прошлого столетия. "Сегодняшний визит Владимира Путина в Вифлеем служит посланием Израилю и всему миру о том, что Россия находится на стороне палестинского народа, поддерживает его борьбу за независимость и право на создание собственного государства со столицей в Восточном Иерусалиме", - объяснил Абу Рудейна. Поддержка террористов из организаций Хезболла и ХАМАС, дружба с Ираном, ставящим своей целью уничтожить Израиль и одновременная поза главного защитника евреев – еще одно ноу-хау Путина в его Иудейской войне.

Израиль очень ценит жизнь своих граждан и ради этого идет на унижения перед международным террористом Путиным. Умело пользуясь этим Путин так легко выиграл свою Иудейскую войну, что римские императоры Веспасиан, Тит и Траян на том свете кусают локти…

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