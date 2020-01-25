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Белорусский дуэт попал в топ-10 супермикста на этапе КМ по биатлону

  • 25.01.2020, 16:36
Белорусский дуэт попал в топ-10 супермикста на этапе КМ по биатлону

На восьми огневых рубежах белорусы использовали всего три дополнительных патрона.

Белорусский дуэт в составе Ирины и Виктора Кривко занял девятое место в супермиксте на этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке, пишет tut.by.

На восьми огневых рубежах белорусы использовали всего три дополнительных патрона, уступив в итоге победителям 44 секунды.

Золото же досталось команде Франции (Жаклен, Бескон). Серебро сенсационно завоевали эстонцы (Захна, Ойя). На третью ступенька пьедестала поднялась сборная Австрии (Эдер, Хаузер).


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