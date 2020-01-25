Видеохит: Собака помогает детям переходить дорогу 25.01.2020, 16:43

Иллюстрационное фото

Видео попало в Сеть с грузинского города Батуми.

На нем видно, что собака помогает перейти дорогу детям из местного детского сада, пишет сайт from-ua.com. Собака терпеливо дожидается удобного момента и начинает кидаться на приближающиеся к пешеходному переходу машины. После того, как машины останавливаются, она сопровождает строй детей, обеспечивая им своего рода безопасность. На видео видно, как один водитель не стал дожидаться, когда дети перейдут дорогу и не остановился у перехода. В свою очередь собаке это не понравилось и она начала лаять на машину.

Стоит отметить, что грузинское издание сняло об этом небольшой сюжет, в котором рассказали о том, что собака уже годами живет на местных улицах и уже хорошо выучила правила перехода дороги.

Как сообщается, пес живет уже несколько лет на улице Мамеда Абашидзе. Как сообщает местная жительница Нона Закареишвили, несколько лет назад, пес черно белого окраса пришел к её подъезду и начал проситься впустить её. С тех самых пор собака и живет в том подъезде. Жительница постелила для собаки картонку, на которой та спит. Также, Нона рассказывает, что она по утрам подкармливает собаку, которая смотрит на неё просящим взглядом. Женщина отмечает, что собаку периодически подкармливают и в соседнем магазине мясных продуктов.

Продавец в мясном магазине по имени Олег Сохадзе рассказывает, что он дал ей свое имя и называет её Купата, поскольку она выглядит накормленной и ухоженной. Нона Закареишвили рассказывает, что уличная собака является очень ласковой и доброй ко всем прохожим. В свою очередь женщина призывает всех, чтобы они заботились о бездомных собаках и помогали им чем сможет. Аргументирует она это тем, что собаки могут быть значительно преданнее многих людей.