Взбунтовавшиеся жители Грушевки одержали победу 1 25.01.2020, 21:40

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Фото: tut.by

Вырубка деревьев в Грушевском сквере приостановлена.

Председатель «совета республики» Наталья Кочанова и глава Мингорисполкома Анатолий Сивак 25 января посетили Грушевский сквер, который местные жители защищают от застройки, чтобы сохранить деревья. О визите сообщили активисты в специальной группе в Facebook, передает «Радыё Свабода».

По их информации, на встречу с чиновниками был вызван директор компании-застройщика ООО «Датч Стар» Денис Заморец.

«Как и было обещано, сегодня сквер посетила председатель Кoчанова вместе с Сиваком. Присутствовал также директор застройщика "Датч Стар" Заморец. Они осмотрели сквер и окрестности. По словам Кочановой, проводится проверка. Застройщику было дано устное распоряжение не вырубать деревья и не проводить никаких работ на время проверки. В понедельник его об этом проинформируют официально. О сроках проверки неизвестно», - сообщил Виталий Зыблюк.