В Иране произошло ЧП с пассажирским лайнером 4 27.01.2020, 12:42

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На борту находились 150 человек.

В Иране самолет авиакомпании Caspian Airlines после посадки выкатился на городскую улицу, сообщает агентство IRNA (перевод — РБК).

Инцидент произошел утром 27 января в аэропорту города Махшехр, куда лайнер прилетел из Тегерана. На его борту, утверждает Associated Press, находились примерно 150 человек, никто не пострадал. Представитель аэропорта сообщил IRNA, что пилот лайнера совершил поздний заход на посадку.

Судя по кадрам, опубликованным агентством ISNA, самолет оказался посреди автомобильной улицы. Пассажиры покидали лайнер, у которого не выпущены стойки шасси, c помощью очевидцев инцидента. Как уточняет AP, пока не ясно, были ли с выпуском шасси проблемы, или стойки сломались уже после посадки.

خروج مسافران از هواپیمای کاسپین که امروز در #ماهشهر از باند خارج شد pic.twitter.com/r525WjehMG — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) January 27, 2020

25 января в Иране совершил экстренную посадку пассажирский самолет, который вылетел из Тегерана в Стамбул. В воздухе он столкнулся с технической неисправностью и вернулся в воздушную гавань иранской столицы. Никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал.

Инциденты произошли на фоне крушения в начале января пассажирского Boeing «Международных авиалиний Украины», который направлялся из Тегерана в Киев. Иран признал, что по ошибке сбил самолет двумя ракетами.