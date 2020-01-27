закрыть
27 января 2020, понедельник, 15:55
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

В Иране произошло ЧП с пассажирским лайнером

4
  • 27.01.2020, 12:42
  • 3,848
В Иране произошло ЧП с пассажирским лайнером

На борту находились 150 человек.

В Иране самолет авиакомпании Caspian Airlines после посадки выкатился на городскую улицу, сообщает агентство IRNA (перевод — РБК).

Инцидент произошел утром 27 января в аэропорту города Махшехр, куда лайнер прилетел из Тегерана. На его борту, утверждает Associated Press, находились примерно 150 человек, никто не пострадал. Представитель аэропорта сообщил IRNA, что пилот лайнера совершил поздний заход на посадку.

Судя по кадрам, опубликованным агентством ISNA, самолет оказался посреди автомобильной улицы. Пассажиры покидали лайнер, у которого не выпущены стойки шасси, c помощью очевидцев инцидента. Как уточняет AP, пока не ясно, были ли с выпуском шасси проблемы, или стойки сломались уже после посадки.

25 января в Иране совершил экстренную посадку пассажирский самолет, который вылетел из Тегерана в Стамбул. В воздухе он столкнулся с технической неисправностью и вернулся в воздушную гавань иранской столицы. Никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал.

Инциденты произошли на фоне крушения в начале января пассажирского Boeing «Международных авиалиний Украины», который направлялся из Тегерана в Киев. Иран признал, что по ошибке сбил самолет двумя ракетами.


популярное за неделю

Мнение

Переходим на дрова
Переходим на дрова Виктор Горбачев
Это будет капец и дудочка
Это будет капец и дудочка Дмитрий Растаев
Норвежское с беловежским
Норвежское с беловежским Ирина Халип
Лукашенко нуждается в психотерапии
Лукашенко нуждается в психотерапии Валерий Карбалевич