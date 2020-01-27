Cегодня — 75-летие освобождения концлагеря «Аушвиц-Биркенау» 27.01.2020, 15:38

Фото: tvc.ru

В памятных мероприятиях примут участие президенты Польши, Украины, Израиля.

27 января будет отмечаться 75-летие освобождения концлагеря «Аушвиц-Биркенау», созданного нацистами в районе польского города Освенцим, и Международный день памяти жертв Холокоста. В памятных мероприятиях примут участие бывшие узники лагеря, президент Польши Анджей Дуда, несколько десятков представителей государств, в том числе — президенты Украины, Израиля и премьер-министры, а также председатель Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер, сообщает «Польское радио».

Международный день памяти жертв Холокоста установлен Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года. Инициаторами принятия документа выступили Израиль, Канада, Австралия, Россия, Украина, США, а соавторами — еще более 90 государств.

Дата 27 января была выбрана потому, что в этот день советские войска освободили концентрационный лагерь «Аушвиц-Биркенау».

В Польше традиционно памятные мероприятия по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста проходят в Освенциме и в Варшаве у памятника Героям гетто.