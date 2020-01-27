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«Кыргызский Месси» перешел из «Немана» в «Кайрат»

  • 27.01.2020, 16:26
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«Кыргызский Месси» перешел из «Немана» в «Кайрат»
Гулжигит Алыкулов
Фото: ФК "Неман"

Футболист прекрасно зарекомендовал себя в белорусском клубе.

Кыргызский полузащитник Гулжигит Алыкулов перешел в «Кайрат» из Алматы, информирует «Трибуна» со ссылкой на сайт «Немана».

Контракт подписан по схеме 2+1, сообщает сайт «Кайрата»

Отметим, что 19-летний футболист в сезоне-2019 провел за гродненский клуб 23 матча и забил четыре гола. За сборную Кыргызстана форвард отличился дважды в шести играх.

Главным тренером «Кайрата» является белорусский специалист Алексей Шпилевский.


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