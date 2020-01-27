Троим осужденным топ-менеджерам «Нафтана» хотят еще накинуть срок 1 27.01.2020, 21:29

Фото: «Вестник Нафтана»

В декабре 2016 года они уже получили от 7 до 12 лет.

В Витебске судят троих экс-топ-менеджеров «Нафтана» — тех самых, которые в декабре 2016 года уже получили от 7 до 12 лет за злоупотребление служебными полномочиями и получение взятки. В новом деле, которое начали расследовать в 2019 году, — те же преступления. 27 января прошли прения на втором процессе в отношении бывших заместителя гендиректора по материально-техническому обеспечению, начальника управления производственно-технической комплектации и начальника отдела комплектации. С момента ареста в июле 2014 года мужчины уже провели в следственных изоляторах и колониях 5,5 года, пишет tut.by.

Что произошло. Кратко

29 июля 2014 года по подозрению в коррупции задержали 6 человек: трех сотрудников новополоцкого нефтеперерабатывающего завода «Нафтан», включая заместителя гендиректора, и трех представителей частных компаний. Это было связано с закупками и контрактами предприятия, сообщал СК. При обысках у задержанных изъяли более полумиллиона долларов, арестовали семь дорогостоящих авто бизнес-класса и ювелирные изделия.

Следствие по делу шло почти 2 года — до марта 2016-го. В том же году, 1 декабря, суд вынес приговор.

Было установлено, что с июня 2011-го по июль 2014 года обвиняемые получали при закупках вознаграждения за заключение сделок с «Нафтаном». По материалам дела, они нанесли ущерб заводу на 3,4 млн евро. При этом более 2,3 млн евро обвиняемые возместили еще до суда.

Экс-замдиректора по материально-техническому обеспечению Сергей Карась получил 12 лет колонии усиленного режима с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности на 5 лет.

Бывшего начальника управления производственно-технической комплектации Сергея Гвоздевского суд приговорил к 9 годам с конфискацией и с лишением права занимать определенные должности.

Бывший начальник отдела комплектации Максим Перлов приговорен к 7 годам усиленного режима с конфискацией и также с лишением права занимать определенные должности.

В пользу «Нафтана» с обвиняемых взыскали ущерб в размере 2,182 млн деноминированных рублей. В пользу государства взыскали доход, полученный преступным путем: 208,2 тысячи рублей, 168,3 тысячи и 42,1 тысячи рублей соответственно с каждого из обвиняемых. В доход государства также конфисковано имущество, приобретенное преступным путем, — в частности, Mercedes-Benz ML Е350 2012 года выпуска.

Новое дело начали расследовать в 2019 году

Тогда обвиняемые подали апелляцию в Верховный суд. 26 мая 2017 года он оставил приговор Витебского областного суда в силе.

В июне 2017 года мужчины оказались в колониях: бывший замгендиректора «Нафтана» Сергей Карась в Шклове, один его подчиненный, Сергей Гвоздевский — в Могилеве, второй, Максим Перлов — в Бобруйске.

В мае 2019 года всех троих этапировали в минский СИЗО на улице Володарского: несколько эпизодов из первоначального обвинения 2014 года выделили в отдельное производство и начали расследовать новое дело.

Через пару месяцев обвиняемых перевели в СИЗО-2 Витебска. Там они находятся до сих пор, пока идет второй процесс. Об этом сообщили родственники обвиняемых.

57-летнего Сергея Карася, 55-летнего Сергея Гвоздевского и 42-летнего Максима Перлова снова обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями, повлекшем причинение ущерба в особо крупном размере, и получении взятки в особо крупном размере при заключении закупок и контрактов с «Нафтаном». Карася и Перлова также обвиняют в покушении на злоупотребление служебными полномочиями.

Незаконные сделки, в которых обвиняют бывших топ-менеджеров, по материалам дела, происходили в 2010—2011 и 2013 годах.

Прокурор просит суд добавить каждому из обвиняемых по году лишения свободы к тем срокам, которые они получили в 2016 году. То есть, по мнению госзащиты, Карась должен провести в заключении 13 лет, Гвоздевский — 10, а Перлов — 8 лет.

«Нафтан» предъявил к обвиняемым иск на довзыскание ущерба на сумму около 270 тысяч евро.

В суде 27 января выступила Татьяна Сычева — адвокат Сергея Гвоздевского.

— Сегодня на уровне главы государства ставится вопрос о том, что люди необоснованно привлекаются к уголовной ответственности, без конкретных доказательств получения ими незаконного денежного вознаграждения. Глава государства указывал на то, что неопровержимыми доказательствами вины являются фото-, видеофиксация, а не противоречивые показания заинтересованных в исходе дела лиц. Либо лицо должно быть задержано с поличным в момент получения денег. То есть если нет доказательств, нет предмета взятки, нет фактов взятия с поличным — нет и привлечения к уголовной ответственности. Но, к сожалению, наша судебная система взяла направление, когда оговоров, показаний достаточно, чтобы признать человека виновным. Даже несмотря на то, что оговор противоречит фактическим обстоятельствам дела. И это уголовное дело — порочный продукт такого направления в нашей судебной системе.

Адвокат просит суд оправдать Сергея Гвоздевского:

— Надеюсь, что, заслушав это длительное дело, суд придет к правильному выводу о том, что в этой ситуации возможен только единственно верный приговор — оправдательный. Нужно прекращать эту порочную практику — выносить приговоры, которые подрывают авторитет судебной системы.

Адвокаты Карася и Перлова выступили в прениях ранее. Они также просили суд оправдать их подзащитных.

— Получается, что часть срока по приговору суда все трое провели не в колонии, а в СИЗО. Причем в СИЗО Витебска. А это ж не Минск. Это все очень тяжело. Люди уже не молодые: болезни и стресс дают о себе знать, — рассказали родные обвиняемых.

17 февраля в суде заслушают последнее слово бывших топ-менеджеров «Нафтана».