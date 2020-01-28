В Беларуси заработал новый Трудовой кодекс: что поменялось? 7 28.01.2020, 8:27

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Кодекс «узаконил» кабальную контрактную систему.

Во вторник, 28 января, вступает в силу измененный Трудовой кодекс, который достаточно многое меняет для работников. Изменения Лукашенко утвердил еще в июле прошлого года. Портал tut.by посмотрел, что меняется с сегодняшнего дня.

Работников уравняли в материальной ответственности

Теперь работники будут нести ответственность за причинение имущественного вреда — вне зависимости от того, контракт с ними заключен или трудовой договор. Ранее материальную ответственность за ущерб несли только специалисты, с которыми были заключены контракты.

Контрактная система из декретов Лукашенко «перекочевала» в Трудовой кодекс

Новый Трудовой кодекс закрепил и «узаконил» контрактную систему в Беларуси, которая раньше основывалась на декретах Лукашенко, имеющих де-юре временный характер.

Чтобы «подсластить пилюлю» добросовестным работникам, документ предусматривает возможность продлить контракт в пределах пятилетнего срока его действия по соглашению сторон. Продлевать контракт с такими работниками будут до истечения максимального срока его действия, а новый контракт с таким работником будет заключаться на срок не менее трех лет. Но только в том случае, если работники не допускали нарушения производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины.

Декретниц могут отправлять командировки и привлекать к работе в выходные

Женщинам, у которых есть дети до трех лет, новый Трудовой кодекс разрешает отправляться в служебные командировки, а также выходить на работу в выходные и праздничные дни. Раньше это было запрещено законодательно. Теперь эти положения оставили только для беременных.

Во время отпуска можно работать по совместительству на полный день

Если работник уходит в трудовой отпуск по основному месту работы, он сможет трудиться по совместительству на полный день или смену. Предыдущая версия Трудового кодекса разрешала работать в таком случае только на половину рабочего дня. Это нововведение в первую очередь актуально для тех, у кого на основном месте работы предусмотрен продолжительный отпуск — например, для учителей.

Работников смогут на полгода отправлять к другому нанимателю

В предыдущей версии Трудового кодекса такая возможность существовала только в случае простоя или производственной необходимости. Теперь же нанимателям разрешили переводить работников с их письменного согласия к другим нанимателям на срок до 6 месяцев в течение календарного года. Прекращать действующий трудовой договор и заключать новый при этом не нужно.