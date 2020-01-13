Юрист: Вся глупость декретов Лукашенко перекочевала в новый Трудовой кодекс 13.01.2020, 8:25

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ЛЕОНИД СУДАЛЕНКО

В первую очередь надо отменять позорную контрактную систему.

С 1 января в Беларуси вступил в силу новый Трудовой кодекс. Чего теперь ждать белорусским работникам от нанимателя?

Сайт Charter97.org поговорил с правовым инспектором труда независимого профсоюза РЭП Леонидом Судаленко.

- С 1 января в Беларуси новый Трудовой кодекс, который многие эксперты называют «самым худшим в мире». Почему за ним закрепилось такое определение?

- Это совершенно справедливо. И знаете, почему он подвергается такой жесткой критике?

Потому что эти все нормы временных декретов Лукашенко, в частности 29-го декрета о срочных трудовых контрактах, сейчас перекочевали в Трудовой кодекс.

Соответсвенно, эти абсурдные нормы стали для нашей страны уже не временными нормами, а постоянными. То есть, в кодексе уже зафиксированы права работодателя заключать с работником срочные трудовые контракты сроком от 1 года до 5.

Мы и наш профсоюз РЭП всегда говорим о том, что у контрактной системы, как временной формы занятости для людей, есть две проблемы. Первая проблема: любого работника в любое время по окончанию контракта, по любой субъективной причине — скажем, не понравился работник нанимателю — выбрасывают на улицу без объяснения, почему это произошло. Например, как это было со мной когда-то в «Белтрансгазе».

А другая проблема: наниматель заключает трудовой контракт на максимально возможный срок и превращает работника в «крепостного». Он находит себе в течение этого времени новую работу, пускай даже более высокооплачиваемую — а наниматель его не отпускает. При такой контрактной системе работник лишается права на увольнение по собственному желанию. Получается, человек фактически попадает в рабство на 5 лет: чтобы уволиться до истечения контракта ему нужно согласие нанимателя. А наниматель не дает согласия, мотивируя тем, что «у меня некому работать». И при нынешних зарплатах в регионах это «крепостное право» встречается все чаще и чаще.

Эти две острейшие проблемы перекочевали сейчас в новый трудовой кодекс, почему мы его и критикуем так жестко.

- Еще на момент подписания нового кодекса Лукашенко у людей вызвало возмущение, что наниматель получил возможность «передавать» (и даже сдавать в аренду) работника другому нанимателю. Как вы оцениваете это «нововведение»?

- Собственно говоря, в прямом смысле слова эта норма так не прописана: что наниматель имеет право «передавать работника». Наниматель, в силу «обоснованных экономических производственных причин» имеет право временно перевести работника. При этом у работника есть право не согласиться и уволиться.

То есть, как таковой передачи без согласия работника не должно происходить. Но поскольку в целом есть такая норма, то она может начать трактоваться нанимателем по-разному. Поэтому хочу всем напомнить: недопустимо, если я устроился на работу к одному нанимателю, чтобы меня переводили без моего согласия. Подчеркиваю: эта норма лежит в плоскости права работника, а не обязанностей.

- Еще один скандальный момент нового кодекса: белорусов лишают права увольняться по собственному желанию. Как вы это прокомментируете?

- Да, эта самая глупость контрактной системы, который перекочевал в Трудовой кодекс. Избежать этого можно, если работник заключает бессрочный трудовой договор, что в наших экономических условиях практически невозможно, потому что все 100% трудоспособного населения работает по коротким трудовым контрактам.

При контрактной системе работник действительно лишается права на увольнение по собственному желанию. И это — то самое «крепостное право, о котором я говорил выше. Но если добиться того, чтобы с людьми заключался бессрочный трудовой договор, то — пожалуйста, за один месяц работник письменно предупреждает нанимателя, и все – воля нанимателя через 30 дней уже ничтожна.

- Новый кодекс узаконил «подработки во время отпуска». Получается, власти официально признают, что одной зарплаты в Беларуси недостаточно, прокормить себя и семью?

- Я полагаю, что власти не знают, как сейчас занять работников. Например, наш «Гомсельмаш» до 15 января полностью ушел на каникулы. Власть не знает, как занять людей на таких крупных предприятиях: продукты, которые они выпускают, не пользуются спросом и не продаются.

Поэтому работников и отправляют как в отпуска без содержания, так и в отпуска с содержанием. Фактически, на многих предприятиях сейчас нет полной занятости, у нас не создают конкурентноспособные новые рабочие места, а те места, которые есть, не дают сегодня возможности работнику прокормить свою семью.

Отсюда и возникают такие поправки в кодекс. И, кстати, это опять же положения временных декретов Лукашенко, которые перекочевали в новую редакцию Трудового кодекса.

Я не раз говорил и повторю, что такого просто не должно быть. Сегодня рынок труда открыт, и белорусы скорее всего поедут работать в другую страну, чем будут работать здесь за тарелку супа. Людей не устраивает «работа за еду» — для того, чтобы только выжить.

- Еще в прошлом году ведущие профсоюзы мира внесли Беларусь в «черный список». Что дальше? Как профсоюз РЭП будет бороться за права белорусских работников с учетом вступления в силу нового Трудового кодекса?

- Профсоюз РЭП всегда последовательно боролся и продолжит бороться — в том числе и с нестандартной временной занятостью, и с иными положениями национального трудового законодательства, которое ухудшают положение работников. Мы эту работу не остановим и сейчас.

По большому счету, мы сейчас выполняем вместо ФПБ и официальных профсоюзов их работу. Они должны это делать, опираясь на свои территориальные структуры, которые везде присутствуют, но ничего не делают.

В итоге Беларусь в очередной раз попадает в списки таких экзотических стран, где о правах человека говорят только шепотом и ночью.

- Как, по вашему мнению, должны выглядеть справедливые трудовые отношения в Беларуси? Что бы вы поменяли в Трудовом кодексе в первую очередь?

Безусловно, убрать нужно в первую очередь эту позорную контрактую систему найма, когда все экономически активное население работает по краткосрочным контрактам.

Представляете, молодой специалист, молодой человек, с которым каждый год продлевают эти контракты, элементарно не может строить свою жизнь. Он не может пойти в банк и взять кредит, потому что он не знает, будет ли иметь завтра работу. Он не может взять кредит для покупки жилья, в том числе. Он не может планировать дольше чем на 2-3 года, потому что в любой момент каждый из нас может оказаться на улице.

Это — самая главная проблема, и эту проблему надо убирать. Я думаю, что придет новая власть, новое правительство — и все это будет приведено в соответствие с цивилизованными нормами. Международные стандарты, которые существуют во всех странах в области труда, должны сохраниться, и наооборот — все эти рудименты советской эпохи, то что из декретов Лукашенко перекочевало в Трудовой кодекс, должны быть убраны из него раз и навсегда. Такова моя позиция.