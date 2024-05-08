Здоровье Лукашенко дало крен 6 8.05.2024, 8:58

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Странностей с диктатором происходит все больше.

С 2020 года здоровье Лукашенко, видимо, начало давать крен, пишет zerkalo.io.

В июле диктатор перенес коронавирус, от которого не прививался, был замечен с чем-то белым на руке, похожим на катетер для инъекций, а уже 4 августа выступал со своим посланием «народу и парламенту». Тогда в соцсетях заметили одышку, бледность и обильное потоотделение.

С тех пор странностей в здоровье и облике Лукашенко становилось все больше. Диктатор почему-то носит очень широкие штаны и был замечен в кроссовках, из которых как будто достали шнурки.

В феврале прошлого года пресс-служба президента Зимбабве опубликовала снимки беларусского диктатора без привычной для нашей госпропаганды ретуши — и на них он выглядит не так, как на выправленных фото родной пресс-службы. В частности, заметен сильно выдающийся живот.

Кстати, на снимках Лукашенко вновь был в обуви без шнурков. В ней он с трудом поднимался даже по двум ступенькам на входе в здание — это заметно на видео.

H.E. President @edmnangagwa this evening had a private dinner at State House with his Belarus counterpart, H.E. President Aleksandr Lukashenko. pic.twitter.com/LMqdDOGKBQ — Presidential Communications Zimbabwe 🇿🇼 (@DeptCommsZW) January 30, 2023

А в мае 2023-го диктатор не смог на параде в Москве пройти 300 метров пешком — его пришлось везти охране Путина. Тогда же на его руке заметили что-то, похожее на бинт. А уже в Минске в тот день он впервые не выступил с речью — его заменял министр обороны Виктор Хренин.

После Лукашенко исчез из публичного поля, ходили слухи о его болезни. А появился диктатор 15 мая. И его снимки были настолько отретушированы, что один из них даже удалили с сайта Лукашенко.

В октябре прошлого года новые проблемы Лукашенко доставили ступеньки: поднимаясь по ним на саммите глав государств СНГ в Бишкеке, он чуть не упал. А 24 ноября 2023-го Лукашенко встречал в Минске глав стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), там у него дрожала голова. Заметили этот эффект и спустя три дня на другом мероприятии. В декабре Лукашенко осип и одно из совещаний проводил тихим голосом. А очередной тремор у него наблюдался в январе 2024-го.

В целом же, если проследить за метаморфозами внешности Лукашенко, то он не просто постарел, располнел, а обзавелся возрастными проблемами со здоровьем, которые мешают ему нормально ходить и держать голову ровно.