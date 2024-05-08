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На польско-белорусской границе задержали российского дезертира

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  • 8.05.2024, 10:05
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На польско-белорусской границе задержали российского дезертира
Фото: Getty Images

Он пытался незаконно проникнуть в Польшу прямо с украинского фронта.

Польские пограничники задержали на границе с Беларусью российского дезертира, бежавшего с войны в Украине, сообщили в Погранслужбе Польши.

В ведомстве заявили, что 41-летний мужчина, которого назвали дезертиром из России, незаконно пересек границу белорусско-польскую границу и сразу после этого был задержан. В отношении него ведется проверка.

По информации польского издания RMF, россиянин был в штатском и без оружия. При нем были найдены российские военные документы, в том числе контракт с армией РФ, предусматривающий участие в войне против Украины.

«Все указывает на то, что он пытался незаконно проникнуть в нашу страну через Беларусь, прямо с украинского фронта», — написало издание.

Журналисты предположили, что мужчина воспользовался миграционным каналом, по которому через Беларусь на Запад пытаются попасть иностранцы из стран Ближнего Востока, Северной Африки и Центральной Азии.

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