Презентован самый дорогой и роскошный Bentley 3 8.05.2024, 9:50

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Фото: Bentley

Кожа, золото и 750 сил.

Линейка роскошного Bentley Batur расширена — к купе присоединился кабриолет. Самое дорогое авто за всю историю марки презентовали в Великобритании. О нем рассказали на официальном сайте Bentley.

Фото: Bentley

Разработкой Bentley Batur Convertible занималось ателье Mulliner, которое создает самые роскошные модели марки. Всего выпустят только 16 таких кабриолетов стоимостью более 2 миллионов фунтов стерлингов ($2,5 миллиона). Среди них не будет двух одинаковых авто, ведь владельцы смогут персонализировать Batur — выбрать эксклюзивные цвета и отделку.

Фото: Bentley

Спереди новый Bentley Batur Convertible идентичен купе. У него длинный капот, широкая решетка радиатора и раскосые фары. Его мягкая крыша складывается за 19 с с помощью электропривода на скорости до 50 км/ч и прячется под двумя обтекателями. На крышке багажника появился заостренный спойлер. Стандартными являются 22-дюймовые колеса.

Салон первого Bentley Batur Convertible отделан кожей и деревом с оранжевыми акцентами, а его джойстик выбора режимов езды покрыт розовым золотом. Современный виртуальный щиток приборов сочетается с классическими циферблатами на центральной панели. Сиденья разделены высоким тоннелем.

Фото: Bentley

Кабриолет Bentley Batur оснащен 6,0-литровым W12 твин-турбо на 750 л.с. и 1000 Н∙м и 8-ступенчатым роботом. Его максимальная скорость превышает 330 км/ч. Скорее всего, это последний 12-цилиндровый Bentley.