В Беларуси изменены условия проверки налоговой физлиц 1 8.05.2024, 9:52

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Что нужно знать купившим авто белорусам?

7 мая на Национальном правовом интернет-портале официально опубликовано постановление МНС от 19.04.2024 № 14. Оно предусматривает изменения в проверках налоговыми органами физлиц.

Что это значит для белорусов, в том числе для тех, кто приобрел дорогую машину «не по средствам» и опасается интереса со стороны контролирующих органов?

Согласно постановлению МНС, при проведении камеральной проверки увеличен размер превышения расходов над доходами физического лица, который является критерием для проведения последующего этапа проверки.

В постановлении Министерства по налогам и сборам от 30 апреля 2019 года № 24 «О методах и способах проведения проверок налоговыми органами и установлении форм документов» этот порог составлял 1000 базовых величин (БВ), теперь он увеличен до 1500 БВ.

Как разъяснили в МНС, при проведении камеральной проверки размер базовой величины определяется исходя из ее размера, установленного на день констатированного превышения расходов над доходами, а не на день проведения контроля.

Каковы давность проверки, «критерий» и размер доплаты?

Если физическое лицо ранее не подвергалось проверке на соответствие расходов доходам, то МНС (согласно Налоговому кодексу) может проверить ваши финансы за 10 предыдущих лет плюс месяцы текущего года, пишет Tochka.by.

К примеру, опираясь на размер БВ в 2014 году (Br130 тыс без учета деноминации), налоговики в 2024-м используют "критерий" проверки превышения расходов над доходами 10-летней давности в Br19 500.

С 1 января 2024 года базовая величина составляет Br40, а, следовательно, для назначения дополнительной проверки размер превышения расходов над доходами в текущем году должен составить Br60 тыс.

Согласно действующим нормам, при прохождении камеральной проверки физическому лицу необходимо либо обосновать и доказать доходы, за счет которых понесены расходы (с возможной доплатой подоходного налога/сборов в ряде случаев), либо уплатить подоходный налог по ставке 26% с суммы превышения расходов над доходами.

Когда надо предоставить документы о доходах

Важно отметить, что налоговая может потребовать с гражданина пояснения об источниках дохода и без учета указанного критерия в 1500 БВ.

Они предоставляются физическим лицом в письменной или электронной формах в течение 30 календарных дней со дня вручения требования отчета о доходах.

Срок может быть продлен «на периоды временной нетрудоспособности физического лица, нахождения его за пределами Республики Беларусь или в служебной командировке при документальном подтверждении таких периодов».

Документы о каких доходах не нужны

В пояснениях об источниках доходов могут не указываться сведения в отношении доходов от:

- осуществления физическим лицом (которые не занимаются предпринимательской деятельностью) видов деятельности, признаваемых объектом налогообложения единым налогом с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц;

- реализации на торговых местах на рынках и (или) в иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах продукции, указанной в ч. 1 п. 19 и абз. 2 п. 20 ст. 208 Налогового кодекса;

- осуществления видов ремесленной деятельности, определяемых президентом Беларуси;

- осуществления деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма.