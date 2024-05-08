Украинские пограничники массированно атаковали пехоту РФ у Соледара 8.05.2024, 10:32

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Ударили из минометов и БПЛА.

Пограничники уничтожают оккупантов на Соледарском направлении. В частности, удалось нанести комбинированный удар по пехоте РФ на этом участке.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Так, пограничники-аэроразведчики бригады «Месть» обнаружили перемещение пехоты на Соледарском направлении.

"По предоставленным координатам отработали минометчики и группы ударных БПЛА. Метко!" - отчитались они.

В частности, по данным ГПСУ, результатом комбинированного поражения из минометов, FPV-дронов и сбросов стала ликвидация четырех оккупантов и ранение еще одного из них.