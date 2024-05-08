закрыть
8 мая 2024, среда, 11:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские пограничники массированно атаковали пехоту РФ у Соледара

  • 8.05.2024, 10:32
  • 1,586
Украинские пограничники массированно атаковали пехоту РФ у Соледара

Ударили из минометов и БПЛА.

Пограничники уничтожают оккупантов на Соледарском направлении. В частности, удалось нанести комбинированный удар по пехоте РФ на этом участке.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Так, пограничники-аэроразведчики бригады «Месть» обнаружили перемещение пехоты на Соледарском направлении.

"По предоставленным координатам отработали минометчики и группы ударных БПЛА. Метко!" - отчитались они.

В частности, по данным ГПСУ, результатом комбинированного поражения из минометов, FPV-дронов и сбросов стала ликвидация четырех оккупантов и ранение еще одного из них.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Настоящую инаугурационную речь за Путина произнес Лукашенко
Настоящую инаугурационную речь за Путина произнес Лукашенко Владимир Пастухов
Главная проблема Путина
Главная проблема Путина Владимир Фесенко
Всемирный день свежего воздуха
Всемирный день свежего воздуха Ирина Халип
Борьба против щупальцев Кремля
Борьба против щупальцев Кремля Леонид Невзлин