Украинские пограничники массированно атаковали пехоту РФ у Соледара
- 8.05.2024, 10:32
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Ударили из минометов и БПЛА.
Пограничники уничтожают оккупантов на Соледарском направлении. В частности, удалось нанести комбинированный удар по пехоте РФ на этом участке.
Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
Так, пограничники-аэроразведчики бригады «Месть» обнаружили перемещение пехоты на Соледарском направлении.
"По предоставленным координатам отработали минометчики и группы ударных БПЛА. Метко!" - отчитались они.
В частности, по данным ГПСУ, результатом комбинированного поражения из минометов, FPV-дронов и сбросов стала ликвидация четырех оккупантов и ранение еще одного из них.