Как «укротить» россиян в Украине? 1 8.05.2024, 10:01

5,118

Бригадный генерал армии США дал «рецепт».

Полномасштабная война в Украине продолжается, и для замедления и «отыгрывания» назад продвижения РФ, в частности, надо, чтобы власти США и ее союзники по НАТО ослабили ограничения по ведению боевых действий, которые они наложили на оборудование, поставляемое с Запада, позволяя Украине использовать его так, чтобы оно полностью раскрыло свой потенциал.

Странам Запада также нужно изменить подход к оказанию помощи украинскому государству, поделился своим мнением с Politico бригадный генерал армии США в отставке, экс-помощник государственного секретаря по военно-политическим вопросам Марк Киммит.

«После шести месяцев дебатов США наконец приняли свой дополнительный пакет помощи Украине несколько недель назад. Но, хотя боеприпасы могут вскоре добраться к войскам на передовой, правда заключается в том, что если США и их союзники не изменят способ поддержки войны, это, видимо, будет слишком мало и слишком поздно», - предупредил эксперт.

По его мнению, пришло время больше рисковать военными запасами Штатов и других западных государств. «...неудача в Украине может подтолкнуть к самой войне», - считает бригадный генерал.