Задержанный в Армении белорус получил статус беженца
- 8.05.2024, 10:39
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Мужчину задержали по запросу белорусских властей.
Белорус Ярослав Новиков, задержанный в Армении по запросу белорусских властей, получил статус беженца, сообщает «Радыё Свабода».
«Только что Ярослав получил статус беженца, чуть позже он будет уже на свободе», — сказал изданию юрист Хельсинкской ассоциации Армении Араик Папикян.
Ярослава Новикава задержали в Армении на границе с Грузией 2 февраля. В ходе пограничного контроля выяснилось, что Минск объявил его в межгосударственный уголовный розыск СНГ из-за уголовного дела за уклонение от обязательного военного службы.
Новиков жил в Грузии, планировал переехать в Болгарию, однако посольство в Тбилиси не дало визы. Белорус решил ехать в Ереван, чтобы там подать документы на визу.