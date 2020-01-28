Самый богатый человек Украины купил особняк короля Бельгии 3 28.01.2020, 9:31

2,123

Вилла ​Les Cedres

Фото: Marlene Awaad / Bloomberg

Компания миллиардера рассматривает актив как «долгосрочную инвестицию».

Украинский миллиардер Ринат Ахметов, владелец инвесткомпании SCM Holdings Limited, приобрел у итальянского производителя вин и безалкогольных напитков Campari Group виллу Les Cedres во Франции, сообщает РБК.

«Компания рассматривает актив как долгосрочную инвестицию», — говорится в заявлении SCM. Там не уточнили, будет ли Ахметов использовать особняк как частную резиденцию.

Как сообщают Bloomberg и Financial Times, сумма сделки составила €200 млн ($220 млн).

Особняк с 14 спальнями находится в коммуне Сен-Жан-Кап-Ферра в регионе Прованс на юго-востоке Франции. Вилла расположена на территории площадью 14 тыс. га. Она была построена в 1870 году, в 1904 году ее приобрел бельгийский король Леопольд II. В 1920-х особняк продали семье Марнье-Лапостоль, производителям коньячного ликера Grand Marnier.

В 2016 году Campari купила Grand Marnier Group, тогда же итальянской компании перешел и особняк.

Ахметова называют самым богатым человеком в Украине. По данным Forbes, его состояние оценивается в $6,7 млрд. Журнал поместил его на 272 строчку в глобальном списке богатейших людей мира.