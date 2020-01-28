Минчане требуют перестать топить ТЭЦ-4 мазутом 39 28.01.2020, 11:35

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В микрорайоне Сухарево невозможно открыть форточку.

Жители Минска просят не использовать мазут для работы ТЭЦ-4. Обращение с таким содержанием появилось на сайте Petitions.by. Едкий запах в Сухарево и еще нескольких микрорайонах минчане связывают с частичным переходом теплоэлектроцентрали на новое топливо, которое обычно является резервным, пишет tut.by.

О чем петиция

Авторы петиции отмечают, что «на протяжении последней недели (с 20 января) в микрорайоне Сухарево невозможно открыть форточку. С улицы несет мазутом и растворителями».

Происходящее люди называют издевательством и просят «прекратить использовать мазут при работе Минской ТЭЦ-4 и устранить неприятный, едкий запах». Отмечают жалобы на головокружение и тошноту. «Спать ночью невозможно из-за едкого запаха», — указано в обращении.

Петицию планируют направить в Мингорисполком и РУП «Минскэнерго».

В чем дело

Жители микрорайонов Сухарево и Красный Бор возмущены неприятным запахом и сажей, которая оседает на окнах и автомобилях уже несколько недель.

На карте журналисты отметили, где находится ТЭЦ-4, и районы города, откуда преимущественно поступают жалобы людей.

В последние дни в редакцию поступают письма с жалобами на неприятный запах и от жителей Юго-Запада столицы.

В «Минскэнерго» подтвердили, что с 8 января котельное оборудование минской ТЭЦ-4 работает на смеси основного топлива (природного газа) и резервного (мазута). При этом мазута в структуре топлива за указанный период было больше (55%). Энергетики отмечают, что оборудование в исправном состоянии, а мазут соответствует нормативам.

Есть версия, что ситуация может быть связана с сжиганием остатков некачественной нефти из России, обнаруженной в прошлом году. Однако эти подозрения энергетики отвергают.

Что говорят контролирующие органы

Портал tut.by ожидает комментариев от Белгидромета, где следят за качеством атмосферного воздуха, а также санитарно-эпидемиологических служб.

Пока на наши запросы пришел ответ только от Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Специалисты отмечают, что по действующему природоохранному законодательству есть нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, их указывают в специальных разрешениях. Есть нормы и допустимых выбросов при сжигании топочного мазута. В случае превышения нормативов, установленных в разрешениях, рассчитывается вред, причиненный окружающей среде.

«Сжигание мазута в больших количествах (в отличие от сжигания природного газа) влечет за собой увеличение выбросов загрязняющих веществ, что может оказать отрицательное влияние на качество атмосферного воздуха .

Качество атмосферного воздуха городов Республики Беларусь, в том числе и по диоксиду серы, контролируется ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» на автоматических станциях мониторинга атмосферного воздуха .

В настоящее время превышений допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Минска не установлено. В случае выявления ухудшения качества атмосферного воздуха будут незамедлительно приняты меры реагирования», — ответили 27 января.