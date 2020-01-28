Болгария объявила о сокращении вдвое поставок российского газа к концу года 1 28.01.2020, 12:39

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Cофия продолжит диверсифицировать источники и маршруты поставок.

До конца 2020 года Болгария ограничит поставки российского газа на 50%, заявила в Вашингтоне министр энергетики Теменужка Петкова. Она встретилась с помощником госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Фрэнсисом Фэнноном, заместителем министра энергетики Марком Менезесом и представителями газового бизнеса, пишет «Новая газета».

Болгария продолжит диверсифицировать источники и маршруты поставки газа, цитирует министра «Болгарское радио», в результате чего половина всего годового потребления в 3 млрд кубометров — то есть 1,5 млрд кубометров газа — придутся на доли газа из Азербайджана и поставок сжиженного природного газа. Ранее сообщалось, что основными поставщиками СПГ будут Катар и США.

Еще в начале января исполнительный директор госкомпании «Булгартрансгаз» Владимир Малинов информировал, что из нового пункта поставки газа в Болгарию — компрессорной станции «Странджа 2», который входит в систему запущенного 8 января «Турецкого потока», — Болгария будет ежегодно получать 2,9 млрд куб. м газа.

Следующий за ней на европейской карте потребитель российского газа, Сербия, нуждается не более чем в 3 млрд кубометров, в то время как проектная мощность балканского ответвления «Турецкого потока» составляет более 15 млрд кубометров. Он продолжает сооружаться. Таким образом, новая тактика Болгарии может заметно изменить энергетическую обстановку в Юго-Восточной Европе.