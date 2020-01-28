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Какие профессии наиболее востребованы в Польше

  • 28.01.2020, 21:31
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Какие профессии наиболее востребованы в Польше
Иллюстративное фото: Pixabay.com

Спрос на профессии представил министр национального образования Польши.

Электрик, каменщик-штукатур, программист, сварщик — это лишь некоторые из 24 наиболее востребованных на рынке труда профессий в Польше, передает «Радио Польша».

Спрос на профессии представил министр национального образования Польши Дариуш Пёнтковский.

Местные органы власти получат увеличенную образовательную субсидию для школ, обучающих по профессиям, для которых прогнозируется особый спрос на внутреннем рынке труда.


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