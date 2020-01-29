Как в «Великом камне» под Минском готовятся встретить сотни китайцев 5 29.01.2020, 12:34

1,226

Фото: БелаПАН

Что делается, чтобы не допустить вспышки коронавируса?

В индустриальном парке «Великий камень» работают около 500 китайцев. 400 из них уехали на каникулы в Китай. Их возвращения ждут в начале февраля. Что делают в парке, чтобы не допустить вспышки коронавируса? «Радыё Свабода» поговорило с заместителем генерального директора индустриального парка Кириллом Коротеевым.

— В начале февраля, в 10-х числах, планируется массовое возвращение китайских граждан. Но не будет такого, что в один день приедут 400 китайцев. Ситуация под контролем, — утверждает Кирилл Коротеев.

По его словам, некоторым сотрудникам продлят отдых — и они приедут из Китая позже. Те, кто вернется в Беларусь, две недели не будут выходить из своих комнат — это время инкубационного периода коронавируса.

Кирилл Коротеев

Большинство работников парка — строители. Сейчас китайцев замещают белорусскими субподрядчиками, чтобы не замедлять строительство и не отставать от сроков.

По словам Кирилла Коротеева, среди прочих мер профилактики — более интенсивная и частая санитарная обработка. Чаще моют полы, закупают больше специальных химических средств.

На входах поставят тепловизоры.

— У нас единственный строительный городок, поэтому это контролировать проще. Мы делаем весь спектр мер для профилактики. Паники однозначно нет, — сказал Кирилл Коротеев.