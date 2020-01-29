Заико: Белорусская номенклатура привыкла руководить баней 7 29.01.2020, 13:29

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Леонид Заико

Они не могут жить, если не смогут давать рекомендации.

В программе Примус глава аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико прокомментировал поездку Лукашенко в Шклов, пишет «Салiдарнасць».

Напомним, что посещая свою малую родину, Александр Лукашенко не выбирая выражений раскритиковал Россию за препятствия в торговле и нефтегазовый скандал.

— Я бы хотел сказать, что белорусская номенклатура — это районная номенклатура. Она привыкла руководить баней, комбинатом бытовых услуг, домом культуры. Они не могут жить, если не смогут давать рекомендации, — иронизирует Леонид Заико.

Историю шкловского завода бумаги экономист называет примером цивилизационного опоздания:

— Перешли мы к интернету, к электронным медиа, которые больше не требуют бумаги. Вы говорили, я говорил — зачем столько бумаги? Бумага вообще не нужна. Я прихожу к одному руководителю банка, он ученый. Он показывает свой стол, на котором ни одной бумажки, так как он полностью перешел на безбумажный документоооборот. А тут построили целый комбинат. Кому нужно столько бумаги? В туалете?