Прокрустово ложе для художников 3 Алесь Киркевич, «Белгазета»

29.01.2020, 14:20

Фото: «Радыё Свабода»

Всплывает в памяти история об одном из подвигов Тесея.

Серьезные ребята из Комитета госконтроля недавно провели мониторинг мастерских у художников и дизайнеров. Искали совсем не драгоценные металлы, краденые иконы или несовершеннолетних натурщиц. Вопросы вызвали… кровати и швейные машинки в мастерских. Теперь творцов прекрасного лишают права на льготную аренду и выставляют счета вплоть до неподъемных - на десятки тысяч долларов.

Одной из первых жертв рейда проверяющих стал Владимир Цеслер, легенда отечественного дизайна. У него в мастерской нашли целую кровать и заподозрили, что художник, прости Господи, спит на ней! Даже ночью остается - и преступно спит. Наверное, по мнению белорусского чиновника, художник если и должен спать, то на полу, на улице, под мостом. А еще, как вариант, в мастерских можно пристегивать к стене нары: днем они поднимаются, и художник работает, а ночью опускаются, и он отдыхает. Решетки на окнах. Замок на двери. Установить график для музы с записью в журнал посещений и т.д.

По словам Цеслера, после злосчастного визита проверяющих арендную плату ему подняли с $400 до $1,5 тыс. Раньше аренда составляла четыре пенсии дизайнера, а сейчас - 15 (несложно подсчитать, что размер пенсии - $100). Кроме кровати вопросы вызвал еще и тот факт, что Цеслер в свое время был зарегистрирован как ИП, чтобы легализовать доходы, т.е. платить налоги. Но не тут-то было: если ты нищий творческий работник, то тебя, возможно, и оставят в покое, а вот если ИП - значит, под кроватью прячешь миллионы…

«У Володи Цеслера в мастерской увидели кровать и прицепились к этому, а ведь ему почти 70 лет, - вступился за коллегу председатель Белорусского союза дизайнеров Дмитрий Сурский. - Он что, не имеет права, работая в мастерской за компьютером или мольбертом, прилечь и расслабиться? Посчитали, что нецелевое использование! В другой мастерской увидели несколько швейных машинок - это тоже не устроило. Наверное, подумали, что там ателье по ремонту одежды».

Как видим, логика у проверяющих весьма интересная: наверное, если бы в мастерской нашли, пардон, туалет, то посчитали бы его общественным и платным... Как рассказал журналистам Сурский, многие художники и дизайнеры в свое время в страхе открывали ИП, чтобы легализоваться, а их за это лишили льгот по аренде мастерских. «Мастерская - это место работы художника, а не место, куда он приходит отдохнуть от основной работы и рисовать воздушные замки. Проблема, что в законодательстве так и не урегулировано, что считать творческой мастерской», - резюмировал Сурский.

Даже председатель КГК Леонид Анфимов задумался и дал заднюю. Даже лично приехал к Цеслеру и объяснил, что не только диван в мастерской, но и кухня - это нормально.

«Я хорошо знаю специфику работы творческих мастерских, в т.ч. дизайнерских. В оценке использования мастерских необходимо устранить разночтения по поводу того, что считать творческим процессом, а что - коммерческой деятельностью. Сегодня эти вопросы четко не отрегулированы», - цитирует слова чиновника сайт КГК.

У каждого здравомыслящего человека в сухом остатке возникает только один вопрос: что это было? Зачем нагнетать, портить людям нервы и сон, отгонять пугливую музу, а потом взять и откатать все назад. Мол, расслабьтесь, поспите еще маленько. Нельзя контролировать абсолютно все и всех, особенно если речь идет об и без того многострадальной творческой сфере, иначе результатом станет… скотоферма. Причем не с чистыми и жизнерадостными буренками, а с недовольными и депрессивными, которые «гадят друг на друга», как говорил классик.

Давным-давно, когда я жил во Львове, картины, скульптуры, антикварные книги и прочая милая ерунда продавались по всему городу. На улицах, в скверах, на площадях. Одним из очагов подобной коммерции была площадка возле памятника первопечатнику Федорову. Спрашиваю: «А кому вы платите, чтобы тут стоять? Государству? Налог какой-то?» - «Да нет», - отвечают. «Может, «браткам» местным? Или полиции?» - не могу успокоиться. «Не-е-ет. Просто выходим и стоим. Продаем. Один раз полиция сунулась, так их сразу успокоили местные чиновники. Они просто сами любят прикупить такое-всякое, так зачем прикрывать нас?..» - улыбнулся собеседник, убеленный сединами график.

Вот она - свобода. Сотворил - и продал. Ты же не украл это у кого-то, не уронил честь и достоинство перед заезжим искусствоведом. А может, секрет в том, что там чиновники покупают и ценят «такое-всякое», а у нас предпочитают вкладываться исключительно в недвижимость, автопарк и резервы коньяка?.. Грустно, если так. Грустно, если чиновник не знает, кто такой Цеслер, не отличает Гогена от Караваджо, путает Пушкина-художника и Пушкина-поэта. Тогда и правда: кровать ни к чему творцам прекрасного - пусть под мостами спят.

А еще почему-то всплыла из памяти история про кровать из мифов Древней Эллады. Помните сюжет о прокрустовом ложе? Прокруст был садистом и разбойником и подстерегал путников где-то на полпути к Афинам. Приглашал к себе в гости и укладывал на ложе: если кроватка оказывалась маловата - отрубал гостю ноги, если великовата - растягивал… Как-то к Прокрусту зашел Тесей, уложил в ложе самого истязателя - оно, как всегда, оказалось не по размеру - и убил. В общем, нельзя все контролировать и подгонять под стандарты своей раскладушки. Вредно это - и для сна, и в целом для здоровья.

Алесь Киркевич, «Белгазета»