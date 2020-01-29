Глобальный индекс безопасности здоровья: Беларусь заняла 108-ю строчку 4 29.01.2020, 18:37

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Желтым цветом обозначены «наиболее подготовленные» страны, а более темным цветом — менее подготовленные. Инфографика: ghsindex.org

У всех наших соседей рейтинг вышел значительно лучше.

Беларусь заняла 108-ю строчку из почти двухсот в Глобальном рейтинге безопасности здоровья (Global Health Security Index). По сути, авторы анализировали, насколько страны готовы отреагировать на вспышки болезней, передает tut.by.

Индекс Global Health Security Index, по сути, оценивает возможность предотвратить, а также бороться со вспышками болезней. Рейтинг из 195 стран составили на основе данных из открытых источников по 6 категориям: предотвращение появления или высвобождения возбудителей болезни, раннее обнаружение и информирование остальных стран, быстрый «ответ» на эпидемию, готовность системы здравоохранения лечить больных и защитить своих работников, соответствие международным нормам, а также общая уязвимость окружающей среды и самой страны для биологических угроз.

Беларусь заняла 108-ю позицию в рейтинге из 195 стран, набрав 35 баллов, и оказалась близка по оценке к Боливии, Парагваю, Намибии, Кот-д'Ивуару, Гане или Пакистану.

Если смотреть детально, то лучшие оценки у Беларуси — по вопросу об общей уязвимости страны для эпидемий, а также быстрой реакции на риски. Меньше всего баллов авторы выставили за возможность страны предотвращать вспышки.

Для сравнения, у всех наших соседей рейтинг вышел значительно лучше: Латвия на 17-м месте (63 балла), Польша на 32-м месте (55 баллов), Литва на 33-й позиции (55 баллов), Россия на 63-й (44 балла). Украина оказалась на 94-м месте (38 баллов).

Рейтинг возглавили США (84 балла), Великобритания (78) и Нидерланды (76), далее следуют Австралия, Канада, Таиланд, Швеция, Дания, Южная Корея, Финляндия.

Хуже всего дела обстоят в Экваториальной Гвинее (16 баллов), Сомали (17), Северной Корее (17), а также Сан-Томе и Принсипи, Маршалловых островах, Йемене, Кирибати, Сирии, Гвинее-Биссау и Габоне.

Главный вывод исследователей сводится к неутешительному заключению: ни одна страна в мире не готова полностью к эпидемиям и пандемиям. У каждой есть пробелы в системе. Общий балл «готовности» всех стран составил лишь 40 баллов из возможных 100.

«Биологические угрозы — естественные, преднамеренные или случайные — в любой стране могут представлять угрозу для здоровья населения мира, международной безопасности и мировой экономики. Поскольку инфекционные заболевания не имеют границ, <…> каждая страна должна быть прозрачной в своих возможностях, чтобы гарантировать соседям, что она может предотвратить превращения вспышки в международную катастрофу», — сказано в докладе.

Авторы индекса подчеркивают: мир и дальше будет сталкиваться со вспышками, к которым мало подготовлен. Изменение климата, урбанизация, массовая миграция — это идеальные условия для появления и распространения патогенов.

Данный рейтинг — это совместный проект Центра безопасности здоровья им. Джона Хопкинса (США), американской некоммерческой Инициативы по сокращению ядерной угрозы и британской исследовательской компании Economist Intelligence Unit.