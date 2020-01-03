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На двух республиканских трассах разрешили ездить быстрее

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  • 3.01.2020, 14:01
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На двух республиканских трассах разрешили ездить быстрее

Разрешенную скорость повысили до 100 км/ч.

На двух трассах в Минской области водителям разрешили ездить на 30−40 км/ч быстрее. Камеры, фиксирующие превышения скорости, в этих местах перенастроили еще в конце декабря прошлого года, об этом tut.by сообщили в СЗАО «Безопасные дороги Беларуси».

Теперь на участках трасс Р-58 и Р-28 можно ездить со скоростью 100 км/ч. Раньше на здесь действовало ограничение для легковушек — 70 км/ч, для грузовиков — 60 км/ч.

С 21 декабря 2019 года скорость повысили на дороге Р-58 Минск-Калачи-Мядель, от 8,146 км (примыкание к МКАД) до 19,923 км (до поворота на Р-80 Слобода-Паперня).

С 27 декабря 2019 года разгоняться можно на трассе Р-28 Минск-Молодечно-Нарочь, на участке от 10,415 км (примыкание к МКАД) до 26,648 км (ориентир — чуть не доезжая до деревни Лошаны).

На этих участках дорог транспорт едет по двум полосам в каждом направлении, на разделительной полосе установлено металлическое ограждение.

Стоит сказать, что на обоих участках дорогах, где повысили скорость, есть опасные места концентрации ДТП. На молодечненской трассе их два: сразу за Ждановичами (12,2 км) и возле Ратомки (на 15 км). Например, в первой точке в 2018 году из-за попутно столкнувшихся авто был ранен один человек. В 2017-м на том же месте произошло еще два ДТП, в которых два человека получили травмы. Второй участок является прогрессирующим по концентрации аварий.

На Р-58 место концентрации ДТП одно — на 19 км дороги. В 2018 году здесь сбили велосипедиста, который из-за наезда получил травмы, всего же за год там произошло 4 аварии, в которых было ранено 6 человек. Это место концентрации ДТП стабильное.


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