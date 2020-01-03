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В Беларуси отменяют талон к водительскому удостоверению

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  • 3.01.2020, 20:19
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В Беларуси отменяют талон к водительскому удостоверению
Фото: gorkiv.by

Инспекторы больше не смогут «метить» водителей?

В предпоследний день уходящего года Лукашенко подписал указ №492, которым упрощаются некоторые административные процедуры. Среди прочего есть новости и для автовладельцев, пишет kp.by. А именно – указ отменяет необходимость оформления талона к водительскому удостоверению и сертификата о прохождении государственного техосмотра транспортных средств.

Точная дата нововведения станет понятна после официального опубликования нового указа. Интересно, что по действующим сегодня ПДД, водитель обязан иметь при себе и передавать для проверки в том числе сертификат о прохождении ТО и страховку. Но возить бумажную страховку с собой необязательно стало еще с 1 сентября, когда поменяли страховое законодательство. С тех пор наличие страховки инспектор проверяет по компьютерной базе, которая появилась еще полтора года назад. В течение этого года ПДД обещают обновить, включив туда все изменения.

Напомним, в талон к водительскому удостоверению записываются нарушения водителя. То есть талон у водителя – это как зачетка у студента: по нему сразу видно, нарушает или нет.

По сути, талон перестал быть нужен давно - ведь уже много лет все нарушения вводятся в компьютерную базу, и любой инспектор двумя кликами по экрану портативного компьютера видит все досье водителя. К тому же талон имеет только семь строчек, и тому, кто часто нарушал, приходилось часто его менять.

К слову, есть такая водительская байка: мол, гаишники, пользуясь своей определенной системой знаков, тайно помечают талоны «нехороших» водителей шариковой ручкой в определенных местах и так передают информацию о водителях, которые им не понравились, другим инспекторам. Само водительское удостоверение для этого не подходит - оно заламинировано.

Точная дата нововведений станет понятна после официального опубликования нового указа. По действующим сегодня ПДД, водитель обязан иметь при себе и передавать для проверки в том числе сертификат о прохождении ТО и страховку. Но возить бумажную страховку с собой не обязательно стало еще с 1 сентября, когда поменяли страховое законодательство. С тех пор наличие страховки инспектор проверяет по компьютерной базе. Сведения о прохождении техосмотра инспектор также сможет получать из компьютерной базы. В течение этого года ПДД обещают обновить, включив туда все изменения.

Каких еще изменений ждать автовладельцам в новом году?

В этом году должна разрешиться эпопея с новыми правилами оплаты дорожного налога. Напомним, сейчас его нужно платить вместе с прохождением техосмотра, его размер зависит от массы автомобиля. Большинство легковых авто разрешенной максимальной массы до 2 тонн, дорожный налог в этом случае составляет 162 рубля в год. Владельцы новых авто вносят его за два года вперед, а те, у кого возраст машин перевалил за 10 лет, - ежегодно. Это вызывает справедливые нарекания со стороны тех, кто изредка садится за руль. Было предложение включить налог в стоимость топлива. Мол, это по-честному: кто больше ездит, тот больше и платит. Но Минфин против: подорожавшее топливо приведет к росту цен на товары, а значит, это коснется не только автовладельцев. Есть предложение ввести оплату налога ежемесячно - как страховку, а при оплате за год делать скидку 20%.


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