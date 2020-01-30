День Помпео 30.01.2020, 9:05

Майк Помпео

Фото: Reuters

Семь важных фактов перед начинающимся сегодня визитом госсекретаря США в Украину.

30 января государственный секретарь США Майк Помпео начинает с Киева свое большое турне по Восточной Европе — в Украине он встретится с президентом Зеленским и рядом топ-чиновников и бизнесменов.

НВ собрал 7 важных фактов перед приездом главы американского Госдепартамента.

1. Приезд Майка Помпео станет первым визитом члена правительства Дональда Трампа в Украину после телефонного скандала с украинским лидером Владимиром Зеленским. Разговор лидеров двух стран в июле 2019 года привел к процедуре импичмента Трампа — согласно расшифровке их беседы, глава Белого дома просил Зеленского возобновить расследование в отношении украинской компании Burisma, где работал сын его политического оппонента Джо Байдена.

До этого из крупных трамповских чиновников в Киев прилетал лишь бывший глава Минэнерго США Рик Перри — он возглавлял делегацию Штатов на инаугурации шестого украинского президента в мае 2019 года.

2. Одним из ключевых вопросов визита Помпео станет война на Донбассе. В официальном сообщении Госдепа говорится, что он встретится с руководством Украины, чтобы «подчеркнуть поддержку суверенности и территориальной целостности Украины Соединенными Штатами». Также Майк Помпео примет участие в церемонии возложения цветов в Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве, где почтят память погибших на Донбассе украинцев.

Президент США Дональд Трамп (на переднем плане), вице-президент Майк Пенс (за ним) и глава Государственного департамента США Майк Помпео / Фото: REUTERS / Jonathan Ernst

3. Киев станет первой остановкой американского госсекретаря в рамках рабочей поездки в Восточную Европу. В украинскую столицу Майк Помпео прибудет в четверг, 30 января, где встретится с Владимиром Зеленским, главой МИД Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.

Свой визит он закончит 3 февраля в Узбекистане, где примет участие во встрече глав правительств пяти стран Центральной Азии.

4. Накануне турне Помпео попал в скандал, накричав на журналистку американского СМИ во время интервью. Государственный секретарь Соединенных Штатов сорвался на крик после того, как репортер радиостанции NPR Мэри Луиз Келли задала ему вопрос об Украине и отстраненном в минувшем году американском после в Киеве Мари Йованович.

Журналистка сообщила, что Помпео использовал матерную лексику, а также спросил: «Думаешь, что американцев волнует Украина?». Помимо этого, госсекретарь предложил Келли указать на карте без подписей, где находится Украина. После того, как она это сделала, чиновник пригрозил ей, что «люди об этом услышат» — о чем шла речь, неизвестно.

Позже Помпео обвинил корреспондентку во лжи и заявил, что она «нарушила основные принципы журналистики и порядочности».

Фото: REUTERS / Juan Carlos Ulate

5. Предыдущий визит госсекретаря США в Киев сорвался из-за обострения кризиса на Ближнем Востоке. Поездка была запланирована на 3 января, однако после штурма посольства Соединенных Штатов в Ираке в первый день нового года Помпео принял решение остаться в стране.

6. Глава Государственного департамента приедет в Украину в разгар слушаний по импичменту президента США Дональда Трампа. Политический обозреватель НВ Иван Яковина полагает, что, среди прочего, он желает убедиться в том, что «от Киева не поступит никаких плохих сюрпризов во время процесса по Трампу в Сенате».

Фото: REUTERS / Juan Carlos Ulate

7. Незадолго до визита Помпео в Киев он напомнил об обязательствах США по защите украинского суверенитета и отметил, что Штаты имеют ряд интересов в Украине.

«Украина находится на границе между демократией и тиранией в самой восточной точке Европы. Это нация, которая отказалась от своего ядерного оружия в конце Холодной войны, и Америка взяла на себя обязательства помогать ей в защите украинского суверенитета», — отметил он.