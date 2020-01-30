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Трамп: Советы Болтона могли привести к «шестой мировой войне»

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  • 30.01.2020, 9:59
Трамп: Советы Болтона могли привести к «шестой мировой войне»
Фото: Jim Lo Scalzo / EPA

Белый дом засекретил некоторые фрагменты мемуаров экс-помощника президента США.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал своего бывшего помощника по нацбезопасности Джона Болтона после того, как в СМИ появились тезисы из его еще не опубликованных мемуаров, сообщает РБК.

В своем Twitter американский лидер написал, что Болтон допускал много ошибок в работе. «Откровенно говоря, если бы я его послушал, у нас бы уже была шестая мировая война», — считает он.

Кандидатура Болтона не смогла «получить одобрение на должность посла в ООН много лет назад», написал Трамп. По словам американского лидера, экс-советник «умолял» его о назначении на должность, которая не требует подтверждения в Сенате. «Я дал ему [эту работу], несмотря на то, что многие говорили: «Не делайте этого, сэр», — утверждает он.

Болтон после ухода в отставку «сразу же написал противную и неправдивую книгу», в которой содержатся сведения, касающиеся национальной безопасности Штатов, добавил Трамп.

Президент США говорил об «ошибках» Болтона и ранее. В частности, в сентябре 2019 года он рассказывал, что экс-советник «оскорбил лидера» КНДР Ким Чен Ына, потребовав сдачи всего ядерного оружия и упомянув «ливийскую модель» урегулирования ситуации в Северной Корее. По мнению Трампа, Болтон также придерживался «неверной» позиции по Венесуэле и Ирану.

Выдержки из книги экс-помощника президента США 27 января опубликовала New York Times. В них был приведен разговор Болтона с Трампом в августе 2019 года. По словам Болтона, президент заявил ему, что хочет продолжить заморозку военной помощи Украине до тех пор, пока Киев не поможет ему с расследованием в отношении его вероятного соперника на выборах 2020 года Джо Байдена и его сына Хантера, который ранее работал в украинской компании Burisma. Газета отмечала, что книга Болтона — это «набросок» того, о чем бывший помощник Трампа мог бы сообщить в случае вызова на слушания по импичменту президента в сенате.

Трамп, комментируя публикацию NYT, обвинил Болтона во лжи и заявил, что в разговорах с ним никогда не связывал военную помощь Киеву и расследование в отношении Байденов.

Позже Белый дом официально уведомил экс-помощника президента США Джона Болтона, что администрация главы государства выступает против публикации некоторых частей его книги, в которых содержится секретная информация. Об этом сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.

По их сведениям, соответствующее уведомление было направлено Советом национальной безопасности (СНБ) США адвокату Болтона Чарльзу Куперу. В письме, датированном 23 января, в частности, говорилось, что в книге бывшего советника «содержится значительное количество секретной информации», поэтому она не может быть опубликована в таком виде.

Некоторые данные, как утверждается в уведомлении, ранее получили гриф «совершенно секретно». «Разумно ожидать, что она (книга. — РБК) несет исключительно серьезный ущерб национальной безопасности <...> Рукопись не может быть опубликована или иным образом раскрыта без удаления этой секретной информации», — говорится в тексте письма.

В Белом доме не стали комментировать телеканалу эту ситуацию. Ни Болтон, ни издательство Simon & Schuster, которое должно выпустить его книгу, не ответили на запрос CNN.

27 января The New York Times (NYT) опубликовала выдержки из еще не вышедшей книги Джона Болтона, в которых упоминается его разговор с президентом США Дональдом Трампом в августе прошлого года. В беседе Трамп говорил своему тогдашнему помощнику по национальной безопасности, что хочет продолжить заморозку военной помощи Украине до тех пор, пока местные власти не помогут ему с расследованием в отношении бывшего американского вице-президента Джо Байдена и его сына, а также других демократов.

Как отметила NYT, книга представляет собой «набросок» того, о чем Болтон мог бы сообщить в случае вызова на слушания по импичменту Трампа в сенате. Как написала газета, Болтон направил копию книги в Белый дом, что является стандартной в таких случаях процедурой проверки для бывших и действующих чиновников. Администрация президента имеет право задержать или отменить выпуск всей книги или ее фрагментов, уточнило издание.


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