Транзит власти в России больно ударит по Лукашенко 6 Глеб Шутов, «Наше мнение»

30.01.2020, 10:25

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Диктатор потеряет свой главный «козырь» в переговорах с РФ.

После завершения транзита договориться о чем-то напрямую с президентом РФ в связи с урезанием полномочий последнего, станет практически невозможно. Так что использовать личные отношения Лукашенко больше не сможет, то есть потеряет в Беларуси свой козырь "главного переговорщика с Россией".

15 января под конец послания Федеральному собранию президент России предложил пакет изменений в Конституцию. 23 января предложения Владимира Путина в первом чтении одобрила ГосдумаРФ . В феврале конституционные реформы рассмотрит Совет Федерации.

Окончательно одобрить план Путина должны россияне на квази-референдуме.

После вступления изменений в силу структура российской власти существенно изменится. Это значит, что Беларуси придется искать новые подходы в выстраивании отношений с восточным соседом.

Что предложил Путин?

Из всего пакета предложенных Владимиром Путиным перемен можно выделить наиболее значимые для внешней политики РФ:

Приоритет российского права над международным.

Президент будет назначать премьер-министра и министров не-силового блока только после утверждения Госдумой.

Президент будет назначать руководство силового блока только после согласования с Советом Федерации.

Отставка премьера не будет означать отставки всего правительства.

Новый премьер, пришедший на должность не после отставки всего правительства или выборов, не сможет изменить состав правительства.

Лицам с двойным гражданством или с иностранным видом на жительство запретят занимать стратегически важные посты.

Основной смысл изменений в том, что полномочия президента «размазываются» между парламентом и Госсоветом.

Зачем это Путину?

Все сценарии будущего политического устройства России можно разделить на два подтипа по критерию «Кому это выгодно?».

Наиболее очевидный сценарий предусматривает, что выгоду от преобразований получит один человек – Владимир Путин. Менее очевидный сценарий предполагает выгоду для группы лиц-элитариев.

Сценарий 1. «Слабый президент + сильный Путин»

Путин не участвует в выборах 2024 года, но остается в политике: главой Госсовета или фракции партии большинства в Госдуме. В обоих случаях Путин продолжит существенно влиять на политическую жизнь России, не будучи президентом РФ. Будущий президент оказывается в более слабом положении, чем нынешний. Таким образом, Путин страхуется от форс-мажора со стороны преемника.

Парламент в рамках этого сценария не получает реальной власти. Зато на депутатов возложат часть ответственности за кадровые решения: раньше президент назначал премьер-министра и членов правительства единолично, теперь же кадровые решения в правительстве проходят через Госдуму и Совет Федерации.

Если Путин становится главой Госсовета, то во внешней политике Россия продолжит конфронтацию с Западом. В этих условиях отчётливо проявятся опасения конспирологического рода по поводу возможной «прозападной пятой колонны» в высших эшелонах власти и страхи перед «навязыванием решений Западом через международные структуры». Наверное, поэтому предусмотрены и запрет на двойное гражданство для значимых чиновников, и прописанное в новой редакции Конституции право игнорировать нормы международного права.

2. «Элитный парламент + Путин на стоп-кране»

Возможно, прав Глеб Павловский, утверждая, что «президент стареет – придворная система синхронно крепнет. Путину труднее обслуживать ближний круг, чем повару-миллиардеру Пригожину лично обносить всех тарелками».

Уже сейчас в некоторых действиях российских властей можно проследить лоббирование со стороны крупных корпораций, будь то Роснефть или Яндекс. Интересы корпораций не всегда совпадают с общегосударственными. Также интересы разных элитных групп могут конфликтовать.

Например, ВПК может быть выгодно затягивание напряженности с Западом, так как это оборонные заказы, а поставщикам нефти и газа будут выгодны как раз нормальные отношения с Западом, чтобы можно было прокладывать трубопровод, не опасаясь санкций.

В рамках этого сценария Путин не будет активно играть роль арбитра в конфликте элит, просто потому, что он от этого устал. Споры между элитными группами будут решаться в Госдуме. Госсовет будет играть роль стоп-крана.

Возможно, Путин в качестве главы Госсовета будет следить затем, чтобы Россию не сильно штормило при элитных конфликтах. Чтобы избежать разброда в регионах, местные власти включат в единую систему власти – опять же под контролем Госсовета.

Неясна судьба «Единой России» в условиях нового конституционного порядка. Возможно, элиты будут создавать электоральные кластеры adhoc. Тогда, скажем, Роснефть и Яндекс смогут продвигать свои интересы через назначаемых профильных министров и премьера.

В этом случае становится понятным новый порядок отставки премьер-министра и членов правительства. Министерские портфели и пост премьера становятся предметом межэлитного компромисса и торга, поэтому будет проще отдельно решать споры по кандидатуре премьера, не изменяя при этом достигнутого консенсуса по министрам.

Внешнеполитический курс будет менее однозначным, чем при первом сценарии. Возможно небольшое потепление отношений с Западом в интересах некоторых российских элитариев.

Что эта трансформация означает для Беларуси?

Военно-политическое значение Беларуси для России снижается. Также уменьшается значение нашей страны как территории транзита углеводородов. Вспомним, что Россия достаточно спокойно отреагировала на недавний ремонт «Дружбы» и снижение напора в нефтепроводе. Эти тренды вместе с возможными сценариями трансфера власти в РФ будут означать для Беларуси следующее:

Более частые торговые войны и протекционистские запреты на экспорт продукции в РФ.

В спорах с Россией будет очень сложно апеллировать к решениям ЕЭК, суда ВТО и так далее. Из-за того, что в новой редакции российской Конституции провозгласят примат национального законодательства над международным.

Будет сложнее решить проблемные вопросы через контакты глав государств и правительств, так как основные направления внешней политики РФ будет определять уже не президент, а Госсовет.

Будет сложнее налаживать экономические контакты с российскими губернаторами. Это связано с тем, что главы регионов будут включены в единую систему управления и станут менее самостоятельными в принятии решений.

Глеб Шутов, «Наше мнение»