Алесь Чехольский: По моему делу бегал целый подполковник, такой сорванец молодой 5 30.01.2020, 11:30

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Алесь Чехольский

Фото: euroradio.fm

Активист решил довести до ООН, что происходит в Беларуси.

170 судебных процессов над участниками акций против интеграции с Россией, 345 суток ареста и штрафов почти на 130 тысяч рублей. Согласно отчету правозащитников, таковы результаты судебного конвейера в декабре и январе, сообщает «Белсат».

Вчера общественный активист Алесь Чехольский без успеха обжаловал свое наказание за участие в акциях в поддержку независимости в Минске. В конце декабря суд Октябрьского района Минска приговорил его 810 штрафа и 15 сутками ареста. Главное – за решетку активиста отправили сразу же после суда, еще до вступления в силу решения суда, что абсолютно незаконно.

«Например, по мне там бегал целый подполковник, такой сорванец молодой, и руководил судьей, сколько мне дать – там 15 суток, там 30 базовых. Представьте себе – милиция управляет судами. О чем мы можем сказать? Результат ожидаемый. Все законодательство нарушено, меня же лишили права на защиту, на адвоката», — рассказал Алесь Чехольский, руководитель общественной дирекции народного мемориала «Куропаты».

Активист заявляет, что собирается пройти с делом по всем белорусским и международным инстанциям, чтобы довести ее до Комитета по правам человека ООН. Цель – показать работу белорусской судебной системы и вообще обратить внимание на репрессии в Беларуси.

В этом случае показателен пример блоггера Дмитрия Козлова, известного как Серый Кот, – его арестовали на 120 суток. А что жители столицы думают по поводу жесткой реакции властей на акции в поддержку независимости?

Жители Минска:

«То, что люди защищают независимость нашей страны, – это их право, это вполне нормально. Почему наша власть так жестко относиться, я не понимаю».

«Такое альтернативное мнение народа и вызывает такую реакцию. Думаю, что другой и быть не может».

На выплату штрафов наказанным за участие в акциях граждане собрали около 50 тысяч рублей. А деньги на выплату штрафа для журналистки Дианы Середюк собрали менее чем за сутки.

И запрос на эту солидаризацию все возрастает, так как в год президентских выборов мягкой позиции властей к уличным акциям ждать не приходится.