закрыть
30 января 2020, четверг, 14:22
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Зеленский ввел безвиз для граждан Великобритании

5
  • 30.01.2020, 12:59
  • 1,172
Зеленский ввел безвиз для граждан Великобритании
Владимир Зеленский

Безвизовый режим будет действовать до 30 января 2021 года.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении безвизового режима для граждан Великобритании.

Соответствующий указ обнародован на сайте президента Украины.

Согласно документу, безвизовый режим будет действовать с 31 января 2020 по 30 января 2021 года.

Ранее СМИ сообщали, что Украина намерена на один год ввести безвизовый режим для граждан Британии после Brexit.

Безвизовый въезд британцев в Украину был введен еще в 2005 году, но эта норма перестанет действовать с 1 февраля, когда Британия выйдет из ЕС.

Накануне Европарламент ратифицировал соглашение об условиях выхода Великобритании из состава ЕС.

Законопроект о Brexit был одобрен палатой общин Британии 9 января. Это стало возможным после того, как на внеочередных выборах консерваторы во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном завоевали абсолютное большинство мест в парламенте и в результате смогли преодолеть блокирование Brexit.

После чего королева Великобритании Елизавета II одобрила законопроект о Brexit.

Великобритания наконец-то выйдет из состава ЕС спустя почти четыре года после того, как британцы проголосовали за Brexit на референдуме в июне 2016 года.


популярное за неделю

Мнение

Шкловский манифест одинокого дровосека
Шкловский манифест одинокого дровосека Владимир Халип
Независимость идет рука об руку с демократией, а не с диктатурой
Независимость идет рука об руку с демократией, а не с диктатурой Андрей Санников
Переходим на дрова
Переходим на дрова Виктор Горбачев
Это будет капец и дудочка
Это будет капец и дудочка Дмитрий Растаев