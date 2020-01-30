Зеленский ввел безвиз для граждан Великобритании 5 30.01.2020, 12:59

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Владимир Зеленский

Безвизовый режим будет действовать до 30 января 2021 года.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении безвизового режима для граждан Великобритании.

Соответствующий указ обнародован на сайте президента Украины.

Согласно документу, безвизовый режим будет действовать с 31 января 2020 по 30 января 2021 года.

Ранее СМИ сообщали, что Украина намерена на один год ввести безвизовый режим для граждан Британии после Brexit.

Безвизовый въезд британцев в Украину был введен еще в 2005 году, но эта норма перестанет действовать с 1 февраля, когда Британия выйдет из ЕС.

Накануне Европарламент ратифицировал соглашение об условиях выхода Великобритании из состава ЕС.

Законопроект о Brexit был одобрен палатой общин Британии 9 января. Это стало возможным после того, как на внеочередных выборах консерваторы во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном завоевали абсолютное большинство мест в парламенте и в результате смогли преодолеть блокирование Brexit.

После чего королева Великобритании Елизавета II одобрила законопроект о Brexit.

Великобритания наконец-то выйдет из состава ЕС спустя почти четыре года после того, как британцы проголосовали за Brexit на референдуме в июне 2016 года.