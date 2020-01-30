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Не сладкое это дело

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  • Людмила Мирзаянова
  • 30.01.2020, 13:15
  • 2,441
Не сладкое это дело
Людмила Мирзаянова

Мы видим поведение проигравшего конкурентную борьбу правителя.

Мне думается, что нас скоро ждут потрясения, и «сахарное дело» потеряется на фоне «колбасного», «конфетного», «бюстгальтерного» и много других — всего того, что вывозилось и продавалось в России по ценам ниже российских за такие же товары. Наблюдала подобное и на Сахалине, и в Башкортостане, и в Москве. А теперь мы видим поведение проигравшего конкурентную борьбу правителя, который ищет «козлов отпущения», чтобы оправдать свои ошибки. И в очередной раз получаем доказательства: не дело государства лезть в ту область, где хорошо себя чувствует частник! Не сладкое это дело!

Людмила Мирзаянова, «Фейсбук»


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