Какая партия пользуется наибольшей поддержкой украинцев? 6 30.01.2020, 13:32

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Результаты социологического опроса.

По данным исследования центра Разумкова, «Слуга народа» до сих пор имеет наибольшую популярность среди избирателей в Украине.

Данные исследования свидетельствуют, что если бы выборы в Верховную Раду проходили снова, то 45,4% тех, кто пойдет на выборы и определился с выбором, отдали бы свои голоса за «Слугу народа», пишет «Новое время».

Еще 13,8% проголосовали бы за «Оппозиционную платформу За жизнь», 12,3% - за «Европейскую солидарность», 8,0% - за ВО «Батькивщина», 5,2% - за партию «Голос»Сила и честь».

За партию Гражданская позиция и Радикальную партия Олега Ляшко проголосовали бы по 2,9% опрошенных, 2,5% - за партию «Голос», 2,2% - за партию «Украинская стратегия» Гройсмана, 1,6% - за ВО «Свобода», 0,9% - за партию «Оппозиционный блок», 0,6% - за партию «Национальный корпус», 0,5% - за Партию Шария, 1,1% - другие партии.

Во всех макрорегионах «Слуга народа» является лидером электоральных симпатий. В западном и центральном регионах второе место занимает «Европейская солидарность», а третье — «Батькивщина». В восточном и южном регионах второй показатель имеет ОПЗЖ.

На выборах 21 июля 2019 партия «Слуга народа» набрала — 43,16%, «Оппозиционная платформа За жизнь» — 13,05%, «Батькивщина» — 8,18%, «Европейскую солидарность» — 8,10%, «Голос» — 5,82%.

Исследование проведено по заказу интернет-ресурса Обозреватель с 17 по 21 января 2020 года. Было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.